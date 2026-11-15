طالبان پخش هرگونه محتوای کریکت را در رادیوهای قندهار ممنوع کرد

مقام‌های طالبان در قندهار پخش هرگونه محتوای مرتبط با کریکت از رادیوهای محلی را ممنوع کرده‌اند. این تصمیم دسترسی شنوندگان به خبرهای این ورزش محبوب را محدود می‌کند.

مقام‌های حکومت طالبان در قندهار ، جنوب افغانستان، پخش هرگونه محتوای مرتبط با کریکت از رادیوهای محلی را ممنوع کرده‌اند. این تصمیم که رسانه‌های محلی و یک منبع در اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت آن را تایید کرده‌اند، به گزارش خبرگزاری فرانسه منتشر شده است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار روز شنبه به رادیوهای محلی اعلام کرد که از این پس نشر هرگونه مطلب مرتبط با کریکت مجاز نیست. این محدودیت تازه‌ترین فشار بر رسانه‌های این ولایت است و یکی از پرطرفدارترین ورزش‌های افغانستان را هدف قرار می‌دهد.

Also read بزرگ‌ترین معمای فرمول یک؛ الماس ۳۰۰ هزار دلاری چگونه ناپدید شد؟

ممنوعیت کریکت دامنه گسترده‌ای دارد

یک منبع در اداره اطلاعات و فرهنگ قندهار که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت این ممنوعیت تنها به پخش زنده مسابقات محدود نمی‌شود. به گفته این منبع، گزارش مسابقات، خبرهای مرتبط با کریکت و حتی اعلام نتایج پیروزی تیم‌ها نیز در بر گرفته می‌شود.

یکی از مسئولان یک رادیوی محلی در قندهار گفت این دستور از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ به رادیوی آنها ابلاغ شده است. به گفته او، به رادیو گفته شده که دیگر نمی‌تواند درباره کریکت برنامه یا گزارش پخش کند.

مدیر رادیوی دیگری در قندهار نیز این موضوع را تایید کرد و گفت مقام‌ها به رادیو اطلاع داده‌اند که فعلاً هر چیزی که به کریکت مربوط باشد ممنوع است. واژه فعلاً نشان می‌دهد که این ممنوعیت به صورت موقت اعلام شده، هرچند مدت آن در گزارش‌ها مشخص نشده است.

موضع مقام‌ها و سکوت هئت‌مدیره کریکت

مقام‌های حکومت طالبان تاکنون درباره دلیل این تصمیم توضیحی منتشر نکرده‌اند. هئت‌مدیره کریکت افغانستان نیز هنوز درباره این موضوع اظهارنظری نکرده است.

حکومت طالبان در سال‌های گذشته از فعالیت تیم ملی کریکت حمایت کرده و بازی‌های محلی در کابل و دیگر ولایت‌ها در سال‌های اخیر برگزار شده است. این ممنوعیت تازه در کنار این سابقه قرار می‌گیرد، اما گزارش‌ها دلیل این تفاوت رویکرد را روشن نمی‌کنند.

حکومت طالبان پیش از این نیز محدودیت‌هایی بر برخی رشته‌های ورزشی دیگر اعمال کرده و هنرهای رزمی ترکیبی را ممنوع اعلام کرده بود. با این حال، مردان و پسران همچنان اجازه بازی کریکت را دارند.

پیامدها برای رسانه‌ها و طرفداران کریکت

در حال حاضر هیچ شبکه تلویزیونی محلی در قندهار فعال نیست. سال گذشته فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت پس از ممنوعیت پخش زنده رویدادها متوقف شد.

در این ولایت ۱۱ رادیوی خصوصی مشغول به فعالیت هستند. پیش از این نیز پخش صدای زنان در این رسانه‌های محلی به طور کامل ممنوع شده بود.

هزاران نفر در افغانستان مسابقات کریکت را دنبال می‌کنند و این ورزش به‌ویژه در جنوب و شرق کشور محبوبیت گسترده‌ای دارد. با ممنوعیت تازه، شنوندگان رادیوهای قندهار از دریافت خبرها و گزارش‌های مربوط به این ورزش از طریق رسانه‌های محلی محروم می‌شوند.

گزارش‌های منتشر شده تاریخ پایان این ممنوعیت یا شرایط لغو آن را مشخص نکرده‌اند. در همین حال، تیم ملی کریکت افغانستان هم‌اکنون دومین مسابقه تست خود را مقابل زیمبابوی در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار می‌کند.

زنان و دختران نیز از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ از حضور در باشگاه‌های ورزشی و بیشتر فعالیت‌های ورزشی محروم شده‌اند. در مقابل، مردان و پسران همچنان می‌توانند کریکت بازی کنند، در حالی که پخش خبرهای این ورزش در رسانه‌های قندهار اکنون متوقف شده است.