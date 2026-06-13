رئیس اتحادیه مرغداران میهن از قیمت پایین تخممرغ درب مرغداری که از هزینه تولید کمتر است و منجر به زیانهای روزانه میلیاردی صنعت شده، خبر داد. محدودیتهای صادراتی باعث انباشت مازاد و کاهش شدید صادرات تخممرغ شده است.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه مرغداران میهن از وضعیت نامطلوب بازار تخممرغ و زیان سنگین تولیدکنندگان خبر داد و گفت: در حال حاضر هر کیلو تخممرغ درب مرغداری حدود ۱۶۰ هزار تومان عرضه میشود، در حالی که این رقم نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان کمتر از هزینه تمامشده تولید است.
با توجه به فشارهای وارد بر صنعت تخممرغ، تولیدکنندگان طی یک سال گذشته با زیانهای سنگین و شرایط نامساعد اقتصادی روبهرو بودهاند. اتحادیه بارها موضوع تسهیل صادرات را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردهاست، اما ایجاد محدودیتها و گلوگاههای نظارتی در مسیر صادرات، عملاً روند خروج محصول از کشور را مختل کرده است. صنعت مرغ تخمگذار روزانه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان زیان متحمل میشود که ماهانه به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان میرسد.
ادامه این روند میتواند پایداری تولید را با چالش جدی مواجه کند. اتحادیه امکان اجرای خرید حمایتی را به دلیل مداخلات صورتگرفته در حوزه صادرات ندارد و لازم است وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام وارد عمل شوند.
با وجود ظرفیت بالای تولید، محدودیتهای صادراتی موجب انباشت مازاد در بازار شده است; بهطوری که تولید فروردین ۵۰ هزار تن و اردیبهشت ۲۵ هزار تن مازاد بر نیاز بوده و برای خرداد نیز با تولید ۱۰۵ هزار تنی، حدود ۲۰ هزار تن مازاد پیشبینی میشود. در حالی که سال گذشته بیش از ۳۰ هزار تن تخممرغ صادر شده بود، امسال این رقم به کمتر از هزار تن رسیده است.
قیمت منطقی هر کیلو تخممرغ برای مصرفکننده حدود ۲۰۰ هزار تومان (معادل ۴۰۰ هزار تومان برای هر شانه) عنوان شده است
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