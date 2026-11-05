نتانیاهو پس از انصراف حزب یهودیت متحد توراتی و حمایت احزاب عرب از آیزنکوت، در موقعیت دشوارتری برای تشکیل دولت قرار گرفت. هرتزوگ تا ۲۰ آبان فرصت دارد.

موقعیت سیاسی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در رقابت‌های پس از انتخابات برای حفظ مقام خود پنج‌شنبه ضعیف‌تر شد. این تحولات زمانی رخ داد که یک حزب یهودی افراطی ارتدوکس از حمایت از هر دو نامزد تشکیل دولت خودداری کرد و دو حزب به رهبری سیاستمداران عرب اسرائیل از گادی آیزنکوت رقیب اصلی او حمایت کردند. بر اساس گزارش رویترز، اسحاق هرتزوگ رئیس‌جمهوری اسرائیل باید پس از گفت‌وگو با احزاب کوچک‌تر با نتانیاهو و آیزنکوت دیدار کند تا تصمیم بگیرد ماموریت تشکیل دولت را به کدام‌یک واگذار نماید.

زمان‌بندی تعیین تکلیف توسط هرتزوگ

رئیس‌جمهوری اسرائیل تا ۲۰ آبان برای اتخاذ این تصمیم حیاتی فرصت دارد. هیچ‌یک از دو ائتلاف اصلی نتوانستند در انتخابات پنجم آبان در اسرائیل اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند. این وضعیت اسحاق هرتزوگ را با وظیفه دشواری روبه‌رو کرده است. اگرچه جایگاه رییس‌جمهوری در اسرائیل عمدتا تشریفاتی است، او پس از انتخابات مسئولیت دارد نامزدی را انتخاب کند که به باورش بیشترین شانس را برای شکستن بن‌بست سیاسی در این کشور به‌شدت دوقطبی‌شده دارد. نتانیاهو تا زمان تشکیل ائتلافی جدید در مقام نخست‌وزیر دولت موقت باقی می‌ماند یا در صورت ناکامی همه نامزدها، تا برگزاری انتخابات دیگری که در چنین شرایطی باید برگزار شود، به کار خود ادامه خواهد داد.

Also read نرم‌افزار جدید جیمز وب کشف سیارات کم‌نور را متحول می‌کند

تحلیل نتایج انتخابات و کرسی‌های کنست

هرچند عملکرد نتانیاهو در انتخابات بهتر از انتظارات بود و حزب لیکود او بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد، ائتلاف ملی‌گرا و مذهبی وی اکثریت لازم برای ادامه حکومت را از دست داد. حزب "یهودیت متحد توراتی"، یکی از دو حزب عمده نماینده رأی‌دهندگان یهودی افراطی ارتدوکس و از متحدان دیرینه نتانیاهو در ائتلاف‌های دولتی، پنج‌شنبه ۱۴ آبان در اقدامی که ضربه‌ای به نخست‌وزیر محسوب می‌شود، از معرفی یا توصیه هر نامزدی برای تشکیل دولت خودداری کرد. در همین حال، هر دو حزبی که به رهبری سیاستمداران عرب اسرائیل در این انتخابات موفقیتی بی‌سابقه به‌دست آوردند پنج‌شنبه حمایت خود از آیزنکوت را اعلام کردند. به این ترتیب، او اکنون از حمایت اکثریت قابل توجهی از نمایندگان پارلمان جدید اسرائیل برخوردار شده است.

دیدارهای دیپلماتیک و هشدارهای امنیتی

اسحاق هرتزوگ قرار است شامگاه پنج‎شنبه در اقامتگاه خود در اورشلیم، به‌طور جداگانه با آیزنکوت و نتانیاهو دیدار کند و به این ترتیب، نشست‌های خود با احزاب را که از چهارشنبه هفته گذشته پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات آغاز کرده بود، به پایان برساند. هرتزوگ از احزاب خواسته است تمام تلاش خود را برای جلوگیری از برگزاری دور دیگری از انتخابات به کار گیرند. هرتزوگ گفت: "هر انسان عاقلی کافی است به چالش‌های امنیتی و دیپلماتیکی که پیش روی ما قرار دارند و به منطقه‌ای که در اطراف ما در حال تغییر است نگاه کند و مسائلی را به یاد بیاورد که ما را از درون از هم می‌گسلند، تا دریابد چه مسئولیت عظیمی بر دوش ما قرار دارد." او چهارشنبه با فراکسیون‌های کوچک‌تر دیدار کرد و قصد دارد نشست‌های بیشتری با احزاب به ترتیب از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین آن‌ها برگزار کند؛ نشست‌هایی که در نهایت با حزب "یاشار" به رهبری آیزنکوت و حزب لیکود به رهبری نتانیاهو پایان خواهد یافت.

بحران اعتماد و اتهامات دستکاری آرا

لیکود با کسب ۲۷ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست، بیش از هر حزب دیگری کرسی به دست آورد، اما ائتلاف گسترده‌تر مذهبی و ملی‌گرای نتانیاهو در مجموع تنها ۵۳ کرسی کسب کرد، هشت کرسی کمتر از حدنصاب لازم برای تشکیل دولت. با این حال، این نتیجه همچنان بهتر از عملکرد ائتلاف مخالف نتانیاهو به رهبری آیزنکوت بود؛ ائتلافی متشکل از چهار حزب به رهبری سیاستمداران یهودی با گرایش‌هایی از چپ میانه تا راست‌ که با وجود نظرسنجی‌های پیش از انتخابات مبنی بر رقابتی نزدیک، تنها ۴۸ کرسی به دست آورد. منتقدان، نتانیاهو را به تلاش برای بی‌اعتبار کردن نتایج انتخابات متهم می‌کنند. نتانیاهو که با خطر از دست دادن قدرت روبه‌روست، از تحقیقات مقام‌های انتخاباتی درباره احتمال دستکاری آرا برای ایجاد تردید در نتایج انتخابات استفاده و احزاب به رهبری سیاستمداران عرب را به سرقت آرا متهم کرده است.

واکنش نهادهای نظارتی و امنیتی

منتقدان نیز نتانیاهو و متحدانش را متهم می‌کنند که در تلاش‌اند اعتبار نتایج انتخابات را تضعیف کنند؛ اتهامی که او آن را رد می‌کند. نوعام سولبرگ، قاضی دیوان عالی اسرائیل و رییس این کمیته، از مقام‌های منتخب اسرائیل خواسته است به‌جای متزلزل کردن اعتماد عمومی، از آن محافظت کنند. سولبرگ چهارشنبه در اقامتگاه هرتزوگ به او گفت: "این خطری واقعی است. یکی از پایه‌های دموکراسی، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است." متحدان راست افراطی نتانیاهو، از جمله ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، خواستار بازداشت و بازجویی فوری رهبران احزاب عرب شده‌اند. کمیته مرکزی انتخابات چهارشنبه ۱۳ آبان در بیانیه‌ای از پایان بررسی نتایج انتخابات خبر داد و اعلام کرد: "در پایان بررسی‌ها، هیچ تخلف یا موردی یافت نشد که نشان دهد سلامت انتخابات خدشه‌دار شده یا نتایج تغییر داده شده است." به گفته این کمیته، صورت‌جلسه‌های ۹۰۶۹ شعبه اخذ رای بازبینی شدند و در موارد لازم، بررسی دقیق‌تری درباره مدارک رای‌گیری، از جمله برگه‌های رای و فهرست رای‌دهندگان، انجام گرفت. در مقابل، شین‌بت در گزارشی به کمیته مرکزی انتخابات اعلام کرد اطلاعات گردآوری‌شده تاکنون از تامین مالی خارجی گسترده و عملیات نفوذ با مشارکت "هزاران نفر و احتمالا بیشتر" حکایت دارد. بر اساس این گزارش، منابع مالی از کشورهای خارجی و از سوی بازیگرانی با "منافع پنهان و حتی خصمانه" تامین شده و هدف از آن، گسترش "نفوذ خارجی" بوده است. شین‌بت به نام این کشورها اشاره‌ای نکرد. این تحولات پس از چند روز کشمکش میان احزاب حامی و مخالف بنیامین نتانیاهو بر سر اعتبار نتایج انتخابات رخ داده است.