ضعف امنیتی در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید و تهدید جدی برای مقامات ارشد آمریکا

گزارش واشنگتنپست نشان میدهد که در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید، سطح امنیتی پایینتر از استانداردهای معمول در نظر گرفته شده بود، که منجر به عبور یک فرد مسلح از محدوده امنیتی و تهدید مقامهای ارشد دولت ترامپ شد. این حادثه نگرانیهای جدی را در مورد آمادگی سیستم امنیتی آمریکا برای حفاظت از مقامات دولتی در رویدادهای عمومی ایجاد کرده است.
روزنامه واشنگتنپست گزارش داده است که دولت دونالد ترامپ برای مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید سطحی پایینتر از استانداردهای معمول امنیتی را در نظر گرفته بود، این در حالی است که رئیسجمهور آمریکا و شماری از مقامهای ارشد دولت او در این مراسم حضور داشتند.
به گفته منابع آگاه، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و جیدی ونس معاون او شامگاه شنبه پس از آنکه یک فرد مسلح از محدوده امنیتی عبور کرد و قصد ورود به سالن مراسم در هتل واشنگتن هیلتون را داشت، بهسرعت به محل امن منتقل شدند. در این مراسم همچنین مقامهایی از جمله مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان، مارکو روبیو وزیر خارجه، اسکات بسنت وزیر خزانهداری و پیت هگست وزیر جنگ حضور داشتند.
تجمع این تعداد از مقامهای بلندپایه در یک سالن، به گفته منابع، شرایطی ایجاد کرده بود که در صورت وقوع سناریوی بدتر، میتوانست آسیبپذیری قابلتوجهی برای ساختار قدرت در آمریکا ایجاد کند. در چنین حالتی، احتمال انتقال قدرت به چاک گرسلی سناتور ارشد حزب اکثریت که در مراسم حضور نداشت، مطرح میشد.
بر اساس رویه معمول، در رویدادهایی که تعداد زیادی از مقامهای ارشد در آن حضور دارند، وزارت امنیت داخلی با تعیین عنوان رویداد امنیتی ویژه ملی مسئولیت هماهنگی کامل امنیت را به سرویس مخفی واگذار میکند. با این حال، به گفته منابع محلی و فدرال، چنین سطحی از امنیت برای این مراسم در نظر گرفته نشده بود.
فرد مهاجم، کول توماس آلن ۳۱ ساله، در نوشتههایی اعلام کرده بود قصد هدف قرار دادن اعضای دولت ترامپ را داشته و ضعفهای امنیتی این مراسم را مورد تمسخر قرار داده بود. سخنگوی هتل واشنگتن هیلتون اعلام کرد که سرویس مخفی مسئول هدایت امنیت مراسم بوده است. با این حال، گزارشها نشان میدهد مسئولیت این نهاد تنها محدود به سالن اصلی و محدوده نزدیک آن بوده و کل ساختمان هتل را شامل نمیشده است.
در بیرون از محل، پلیس واشنگتن مسئول کنترل ترافیک و مسیرها بوده، اما میان این دو حوزه، مسئولیت مشخصی برای تأمین امنیت هزاران مهمان و سایر بخشهای هتل وجود نداشته است. به گفته مقامات، فرد مهاجم نیز یک روز قبل از مراسم، در همین هتل اتاق رزرو کرده بود.
این ضعف امنیتی باعث شده بود که یک فرد مسلح بتواند به راحتی به نزدیکی محل تجمع مقامهای ارشد دولت آمریکا نزدیک شود و این موضوع نگرانیهای جدی را در مورد آمادگی سیستم امنیتی آمریکا برای حفاظت از مقامات دولتی در رویدادهای عمومی ایجاد کرده است. این حادثه همچنین بحثهایی را در مورد مسئولیتهای سرویس مخفی و پلیس محلی در چنین رویدادهایی به وجود آورده است.
برخی از کارشناسان امنیتی معتقدند که عدم هماهنگی بین نهادهای امنیتی میتواند خطرات جدی را برای امنیت ملی به همراه داشته باشد. در همین رابطه، برخی از نمایندگان مجلس آمریکا خواستار بررسی دقیق این حادثه و اصلاحات لازم در سیستم امنیتی شدهاند. این حادثه نشان میدهد که حتی در کشورهایی با سیستم امنیتی پیشرفته مانند آمریکا، ضعفهای امنیتی میتوانند تهدیدهای جدی را ایجاد کنند.
این موضوع همچنین اهمیت هماهنگی بین نهادهای امنیتی و افزایش سطح آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی را بیش از پیش نشان میدهد
