رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، حسین ایمانی جاجرمی، در همایش «نقش جوامع محلی در تقویت تاب‌آوری در شرایط جنگ و پساجنگ» بر ناکارآمدی دولت‌های متمرکز در شرایط بحران و لزوم اتکا به ظرفیت‌های محلی تأکید کرد. او با اشاره به عدم قطعیت‌های ناشی از جنگ و بحران‌های جهانی، جوامع محلی را شبکه‌های حیاتی حمایت اجتماعی خواند و رویکرد جامعه‌محور را راهکاری مؤثر برای مواجهه با ریسک‌های فزاینده دانست.

حسین ایمانی جاجرمی، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و دبیر علمی همایش «نقش جوامع محلی در تقویت تاب‌آوری در شرایط جنگ و پساجنگ»، با اشاره به تجربه جنگ و بحران‌های اخیر تأکید کرد: در شرایط عدم قطعیت ، دولت‌های بزرگ و متمرکز به تنهایی کارآمد نیستند و این جوامع محلی ‌اند که می‌توانند به عنوان شبکه‌های واقعی حمایت اجتماعی عمل کنند.

این همایش با عنوان «نقش جوامع محلی در تقویت تاب‌آوری در شرایط جنگ و پساجنگ» به همت موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد و در آن، حسین ایمانی جاجرمی به عنوان دبیر علمی همایش و رئیس این موسسه به بیان دیدگاه‌های خود درباره تجربه بحران، جنگ و نقش ساختارهای محلی در مدیریت شرایط اضطراری پرداخت.

ایمانی جاجرمی با اشاره به وضعیت جنگ و فضای مبهم تصمیم‌گیری در شرایط بحران افزود: تکلیف ما هنوز روشن نیست؛ نمی‌دانیم جنگ تمام شده یا نشده. هیچ چیز معلوم نیست؛ شاید دوباره شعله‌ور شود، شاید جنگ ادامه پیدا کند. در همین جنگ اخیر ما نمی‌دانستیم باید از تهران برویم یا بمانیم. اگر حمله هوایی شود آیا به ما خبر می‌دهند؟ اگر خبر دهند باید چه کار کنیم؟ این وضعیت یک عدم قطعیت ایجاد می‌کند که برای انسان‌ها غیرقابل تحمل است.

وی با تأکید بر دشواری تحمل شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر گفت: هر کسی نمی‌تواند عدم قطعیت را تاب بیاورد. به همین دلیل در چنین شرایطی شایعه شکل می‌گیرد؛ چون ذهن و روان انسان توان تحمل وضعیت نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی را ندارد.

ایمانی جاجرمی ادامه داد: در این وضعیت، مردم ناچارند برای خودشان کاری بکنند؛ دست به زانوی خودشان بگیرند. مناسبت این جلسه همین است که ببینیم بدون آموزش رسمی و بدون آمادگی سازمان‌یافته، مردم در سطح محلات چه کارهایی برای نجات خودشان انجام داده‌اند. این تجربه‌ها چیست و چگونه می‌توان آنها را مدل کرد و آموزش داد؟ ما برای یاد گرفتن از همدیگر چه داریم؟

او با نقد نگاه غالب دولت‌محور در مدیریت بحران افزود: ما همه عادت کرده‌ایم که معمولاً دولت برای ما کاری انجام دهد. این مدل دولت‌گرایی در کشور ما بسیار قوی است؛ به خصوص در کشوری مثل ما که پیشینه دولت استبدادی داشته و درآمدهای نفتی هم به آن کمک کرده است. تصور بر این بوده که دولت باید در همه حوزه‌ها دخالت کند؛ از شهرداری گرفته تا امداد، آموزش و درمان. بعد از انقلاب هم این روند تشدید شده و با یک دولت بسیار بزرگ مواجه شده‌ایم.

وی ادامه داد: اما این دولت بزرگ در زمان جنگ و بحران خیلی کارآمد نیست. در بحران اخیر هم بسیاری از دستگاه‌ها عملاً تعطیل شدند؛ آموزش تعطیل شد، دانشگاه تعطیل شد، بسیاری از نهادهای اداری از کار افتادند و فقط آن بخش‌هایی که خدمات پایه ارائه می‌دادند فعال ماندند. اگر این قضاوت خیلی تند نباشد، مردم تا حد زیادی به حال خودشان رها شدند.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به رویکردهای جدید توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: در مقابل دولت‌گرایی، چند سالی است رویکرد جدیدی مطرح شده که می‌توان آن را توسعه جماعتی یا توسعه محلی نامید. در این نگاه، به جای انتظار از بالا به پایین و انتظار از سیاستمداران برای حل همه مسائل، باید به ظرفیت‌های محلی تکیه کرد. این تصور که عده‌ای سیاستمدار خوش‌نیت پیدا می‌شوند و همه مسائل را حل می‌کنند، معمولاً واقعیت ندارد.

او افزود: حتی در سطح جهانی هم همین است. تصمیمات جنگ و صلح در آمریکا را مردم نمی‌گیرند، دولت می‌گیرد. مردم هم معمولاً در جریان جزئیات نیستند. بنابراین این تصور که دولت‌ها همیشه منافع عمومی را در نظر می‌گیرند، در عمل چندان دقیق نیست و منافع نهادی و سیاسی همواره نقش دارد.

ایمانی جاجرمی تأکید کرد: در نهایت، آنچه در شرایط بحران اهمیت پیدا می‌کند، بازگشت به ظرفیت‌های محلی و تقویت شبکه‌های اجتماعی در سطح محلات است؛ چراکه این شبکه‌ها در لحظات عدم قطعیت می‌توانند نقش واقعی‌تری در تاب‌آوری جامعه ایفا کنند.

جاجرمی در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی مردم در حل مسائل گفت: خود مردم ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی دارند که اگر اجازه داده شود می‌توانند بسیاری از مشکلات را حل کنند. البته این دیدگاه نباید به این معنا باشد که دولت از همه مسئولیت‌ها کنار بکشد؛ نه، حضور مردم در برخی زمینه‌ها می‌تواند بسیار ثمر‌بخش باشد.

وی با اشاره به پیچیده‌تر شدن ریسک‌های جهانی افزود: ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که ریسک‌ها به طور مداوم در حال افزایش است. فقط جنگ نیست؛ ما با تغییرات اقلیمی، شوک‌های انرژی، قطع آب و برق، بیکاری و کاهش مشارکت اجتماعی مواجه هستیم. این‌ها همه زندگی را بحرانی‌تر و سخت‌تر کرده‌اند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در چنین شرایطی، یک رویکرد جماعت‌گرا یا جامعه‌محور می‌تواند بسیار مؤثر باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارشی در سال گذشته، راهنمایی برای جماعت‌های تاب‌آور در بحران منتشر کرده است. در این گزارش تأکید شده که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که از هر ۲۳ نفر، یک نفر نیازمند کمک است؛ یعنی جهان، جهان آرامی نیست.

او با اشاره به روندهای جهانی توسعه افزود: شاخص‌های توسعه انسانی که همیشه رو به رشد بودند—از آموزش و بهداشت گرفته تا سواد و مشارکت—در سال‌های اخیر در برخی مناطق روند کاهشی پیدا کرده‌اند. برخلاف تصور گذشته، باید خودمان را برای جهانی پر از مسئله و بحران آماده کنیم، نه جهانی آرام و خطی رو به پیشرفت.

ایمانی جاجرمی در ادامه برای توضیح مفهوم «جماعت» به مثال‌هایی از زندگی شهری اشاره کرد و گفت: ما معمولاً در دنیایی از غریبه‌ها زندگی می‌کنیم. در همین جمع، همه همدیگر را نمی‌شناسیم. اما اگر افراد در یک فضای مشترک مثل یک محله، به طور مرتب همدیگر را ببینند، کم‌کم از حالت غریبه خارج می‌شوند و به «غریبه‌های آشنا» تبدیل می‌شوند.





