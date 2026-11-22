ولی‌الله بیاتی درباره تعلل در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هشدار داد و بر لزوم آموزش اصولی و فراهم شدن زیرساخت‌ها قبل از اجرا تاکید کرد.

ولی‌الله بیاتی ، نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با اعلام هشدار جدی نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بدون زیرساخت مناسب، بر ضرورت تدوین دقیق ضوابط قانونی تاکید کرد. وی معتقد است که صرف مطرح شدن موضوع، بدون آموزش اصولی و آماده‌سازی بستر اجرایی، می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های جانی برای خود رانندگان و سایر شهروندان شود.

تاکید بر الزامات آموزشی و فنی صدور گواهینامه

بیاتی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تأخیر در آغاز فرایند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، توضیح داد که استفاده از وسایل نقلیه شخصی اعم از موتورسیکلت و خودرو تابع ضوابط سفت و سختی است. بنابراین، افرادی که قصد استفاده از این وسایل را دارند، ملزم هستند آموزش‌های لازم را دیده و مدارک مورد نیاز را دریافت کنند تا در صورت بروز حادثه، چه برای خودشان و چه برای دیگران، پاسخگو باشند. وی اضافه کرد که اگر قرار است گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان صادر شود، باید از قبل زیرساخت‌های لازم فراهم و آمادگی برای اجرای این موضوع ایجاد شده باشد.

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بررسی شرایط جسمانی و سلامت متقاضیان

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه مطرح شدن یک موضوع از سوی دولت باید با فراهم شدن مقدمات اجرایی آن همراه باشد، تصریح کرد که باید مشخص شود بانوان برای استفاده از موتورسیکلت چه شرایطی باید داشته باشند و آموزش‌های لازم چگونه ارائه شود. همچنین باید مواردی مانند شرایط جسمانی و بینایی افراد و نیاز احتمالی آنها به استفاده از عینک نیز در فرایند صدور گواهینامه مورد توجه قرار گیرد تا از هرگونه خطای انسانی و جسمانی جلوگیری شود.

مسئولیت نیروی انتظامی در ابلاغ ضوابط اجرایی

بیاتی با تأکید بر ضرورت مشخص شدن ضوابط اجرایی این موضوع، خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد موارد و شرایطی که باید برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان رعایت شود، باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و ابلاغ گردد. وی اشاره کرد که نیروی انتظامی باید در این زمینه به وظایف خود مطابق قانون عمل کند و از ورود ناگهانی و بدون برنامه به این حوزه خودداری نماید تا نظم عمومی و ایمنی جاده‌ها به خطر نیفتد.

جمع‌بندی و اولویت‌های آینده

در پایان، ولی‌الله بیاتی تأکید کرد که اصل صدور گواهینامه یک موضوع است، اما چگونگی صدور آن، نحوه آموزش متقاضیان و شرایط استفاده از موتورسیکلت نیز موضوعات مهم دیگری هستند که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. استفاده بدون ضابطه و بدون آموزش از موتورسیکلت می‌تواند برای خود افراد و سایر شهروندان خطرناک باشد و لذا باید با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت تمام جوانب ایمنی پیش رفت.