رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری گندم، خواستار واگذاری بخشی از تامین این کالای اساسی به بخش خصوصی شد و بر ضرورت همگام‌سازی با سازوکارهای بازار جهانی تاکید کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به وضعیت بازار گندم در هفته‌های اخیر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در تامین این کالای راهبردی تاکید کرد.

او به تشریح مبانی قیمت‌گذاری در بازارهای جهانی پرداخت و گفت قیمت‌گذاری دستوری برای گندم، ایران را از سازوکارهای بازار جهانی دور کرده است. این سیاست که با هدف حمایت از کشاورزان در نظر گرفته شده، در بسیاری موارد به زیان آن‌ها تمام می‌شود. بازار جهانی گندم بر اساس شاخص‌هایی مانند کیفیت، میزان پروتئین و مبدأ تولید قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که ساختار خرید تضمینی و قیمت‌گذاری دستوری در ایران، این محصول را در مسیری متفاوت قرار داده است.

فعالان بخش خصوصی معتقدند این مسیر نه تنها فاصله‌ای معنادار با واقعیت‌های بازار جهانی ایجاد کرده، بلکه انگیزه تولید گندم مرغوب را نیز تضعیف کرده است. با توجه به تجربه مدیریت بازار در شرایط خاص اخیر، بار دیگر بحث واگذاری بخشی از تأمین گندم به بخش خصوصی و کاهش انحصار دولتی مطرح شده است.

کاوه زرگران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد قیمت گندم در بازارهای جهانی بر اساس کلاس‌بندی (از یک تا چهار)، میزان پروتئین و گلوتن و تا حدودی کشور مبدأ تولید تعیین می‌شود. گندمی که در ایران بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، عمدتاً تولید روسیه است که در کلاس سه با حدود ۱۲.۵ درصد پروتئین و نزدیک به ۲۶ درصد گلوتن قرار می‌گیرد. این سطح از کیفیت، در تولید داخلی نیز به‌عنوان گندم مرغوب شناخته می‌شود.

قیمت این نوع گندم در حال حاضر در بازار جهانی در حدود ۳۰۰ دلار به‌صورت فوب است و هزینه حمل به این رقم اضافه می‌شود. هزینه حمل از مسیر دریای خزر حدود ۴۰ دلار و از مسیرهای جنوبی حدود ۵۰ تا ۵۵ دلار است. هزینه‌های بیمه و جانبی نیز ممکن است افزایش یابد، اما در شرایط عادی حدود ۵۰ دلار برآورد می‌شود.

زرگران با مقایسه قیمت گندم و جو در بازار گفت در حال حاضر، قیمت گندم وارداتی فاصله چندانی با قیمت جو وارداتی ندارد، در حالی که در شرایط نرمال جهانی، قیمت جو باید حدود ۲۰ درصد کمتر از گندم باشد. او از سیاست‌های قیمت‌گذاری داخلی انتقاد کرد و گفت قیمت‌گذاری دستوری، ایران را از سازوکارهای بازار جهانی دور کرده و نوعی حصار قیمتی ایجاد کرده است.

این سیاست اگرچه با هدف حمایت از کشاورزان در نظر گرفته شده، اما در بسیاری از موارد به زیان آن‌ها تمام می‌شود. در سال جاری نیز به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دولتی به ضرر کشاورزان بوده است؛ به‌گونه‌ای که در شرایطی که قیمت جو دامی در بازار داخلی به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، انتظار می‌رود قیمت گندم حداقل در حدود ۶۰ هزار تومان باشد، اما قیمت‌گذاری فعلی این نسبت را منعکس نمی‌کند.

زرگران تأکید کرد باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت و اجازه داد نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد. این رویکرد در بلندمدت موجب افزایش کیفیت تولید، بهبود تصمیم‌گیری در الگوی کشت و در نهایت به نفع بخش کشاورزی و اقتصاد کشور خواهد بود. بخش خصوصی با توجه به شرایط خاص کشور در ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته، تمایل دارد در حوزه تأمین گندم ورود کند.

از حدود ۱۲ میلیون تن مصرف سالانه گندم در کشور، نزدیک به ۹ میلیون تن به مصرف نان‌های سنتی و خبازی‌ها می‌رسد و حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تن در بخش صنف و صنعت مصرف می‌شود. پیشنهاد ما این بوده که واردات گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت به بخش خصوصی واگذار شود، چراکه این بخش مشمول یارانه و نظارت قیمتی دولت مانند آرد خبازی نیست.

در شرایط فعلی، به‌دلیل وضعیت خاص کشور، سهمیه‌های بخش صنعت کاهش یافته و این کمبود می‌توانست از طریق واردات توسط بخش خصوصی جبران شود. زرگران با بیان اینکه اصرار دولت بر عدم ورود بخش خصوصی به تجارت گندم همواره محل پرسش بوده است، گفت این اقدام می‌تواند منافع بیشتری نسبت به وضعیت فعلی به همراه داشته باشد، اما همچنان محدودیت‌هایی در این حوزه وجود دارد.

با این حال، بخش خصوصی آمادگی دارد در گام نخست حدود سه میلیون تن گندم را با قیمتی مناسب‌تر از نرخ‌های فعلی وارد کشور کند و در مراحل بعدی نیز در تأمین کل نیاز بازار نقش‌آفرینی داشته باشد. با توجه به شرایط مناسب بارندگی در سال جاری، امیدواریم بخش زراعت بتواند با تأمین نهاده‌ها به تولید مطلوب برسد و کشور مجدداً به خودکفایی نزدیک شود، اما در صورت بروز هرگونه کمبود، بخش خصوصی به‌راحتی قادر به تأمین نیاز کشور خواهد بود.

زرگران با تأکید بر مزیت‌های بخش خصوصی تصریح کرد بخش خصوصی به‌دلیل چابکی، ارتباطات گسترده‌تر و رهایی از برخی محدودیت‌های اداری، عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی دارد و حضور آن در هر بازاری می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده منجر شود. با این حال، دولت تمایل چندانی به خروج بازار گندم از انحصار خود نشان نمی‌دهد





