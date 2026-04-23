صنعت خودروی ایران در شرایطی بحرانی قرار دارد و نیازمند تغییرات اساسی در سیاستگذاری، مدیریت و رویکرد کلی است. این تغییرات شامل واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی، تمرکز دولت بر سیاستگذاری و نظارت، اصلاح روش قیمتگذاری و ایجاد هماهنگی در سطح کلان اقتصادی است.
صنعت خودرو ی کشور در شرایط حساسی قرار دارد و عبور از این مرحله نیازمند درک واقعیتها و اتخاذ راهبردهای مناسب است. کشور درگیر جنگی فراگیر با ابرقدرتها شده که ابعاد اقتصادی و صنعتی پیدا کرده است.
مشکلات اقتصادی ناشی از این جنگ و جنگ اقتصادی دو دهه گذشته با آمریکا، رشد پایین و منفی در صنعت خودرو را به دنبال داشته است. با وجود مقاومت در برابر تهدیدات، اکنون زمان بازسازی و ترمیم ساختارهاست که نیازمند راهبردهای نوین است. اداره صنعت خودرو با رویکردهای گذشته امکانپذیر نیست؛ سیاستگذاریها در سالهای اخیر روزمره و فاقد نگاه راهبردی بوده است.
کنترل قیمت خودروی سواری و صدور خردهفرمایشها بدون توجه به سایر ارکان سیاستگذاری، از جمله مشکلات اصلی بوده است. نظام اقتصادی کشور نیز به دلیل ناهماهنگی و سهم بالای دولت، مانع نقشآفرینی مؤثر بخش خصوصی شده است. شکلگیری اجماع و هماهنگی در سطح کلان اقتصادی ضروری است و تصمیمات باید در همه سطوح اجرایی به طور کامل اجرا شوند. بنگاههای تولیدی نیازمند حمایت هدفمند و نظارت مؤثر هستند.
تجربه خصوصیسازی در صنعت خودرو نشان داده که واگذاری امور به بخش خصوصی میتواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. تمرکز دولت بر سیاستگذاری و نظارت و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی باید بهعنوان یک راهبرد اصلی دنبال شود. سیاستهای ارزی، مالیاتی، بیمهای و گمرکی باید بهگونهای تدوین شوند که ضمن کاهش هزینههای غیرمولد، مسیر رشد صنعتی را هموار کنند. بیبرنامگی و نبود حکمرانی اقتصادی سازگار با نیازهای صنعت، از جمله مشکلات فعلی است.
مدیریت صحیح منابع ارزی و ایجاد مسیرهای جدید تأمین و تخصیص منابع میتواند بسیاری از تنشهای موجود را برطرف کند. اجرای قوانین تجارت به جای حکمرانی بر مبنای نگاه امنیتی و اصلاح روش قیمتگذاری خودروهای سواری ضروری است. محاسبه قیمتها بر مبنای تورم و قیمتهای روز، با قیمتگذاری دستوری موجود همخوانی ندارد و باید قواعد تجاری اصلاح شوند. در غیر این صورت، صنعت و تجارت در گرداب سقوط قرار خواهند گرفت.
اصلاح این سیاست اصلی، از یکسانسازی قیمت ارز مهمتر است؛ چرا که با اجرای آن، صنعت میتواند به حرکت خود ادامه دهد و به ارزشآفرینی در اقتصاد کمک کند. در نهایت، روشن بودن سیاستهای ارزی و مالی ضروری است تا هزینه ناکارآمدی نظام اقتصادی به صنعت و مردم تحمیل نشود. امید است که حداقل درباره خودروی سواری، این سیاست اصلی اصلاح شود
