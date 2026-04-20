دونالد ترامپ با تهدید به ازسرگیری حملات و تداوم محاصره دریایی، ضرب‌الاجل جدیدی برای ایران تعیین کرد. همزمان، سرکوب‌های داخلی در ایران و تردید تهران نسبت به دور دوم مذاکرات در اسلام‌آباد، ابهامات درباره آینده جنگ و دیپلماسی را افزایش داده است.

در تحولی شگرف و پرتنش در عرصه سیاست بین‌الملل، جنگ تمام‌عیار آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ با عملیات‌های نظامی گسترده موسوم به غرش شیران و خشم حماسی آغاز شد، وارد فاز جدیدی از مذاکرات دیپلماتیک با سایه تهدیدهای نظامی شده است. در پی این درگیری‌ها، حوادث بی‌سابقه‌ای از جمله کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها تن از مقامات عالی‌رتبه حکومت ایران رقم خورد که به تبع آن، انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان صورت گرفت.

واکنش‌های نظامی ایران که منجر به هدف قرار گرفتن خاک اسرائیل و چندین کشور منطقه خلیج فارس شد، تنش‌ها را به اوج رسانده است. در حال حاضر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با تعیین ضرب‌الاجل نهایی، اعلام کرده است که در صورت عدم دستیابی به توافق جامع تا تاریخ ۲ اردیبهشت، آتش‌بس دوهفته‌ای موجود نه تنها تمدید نخواهد شد، بلکه محاصره دریایی بنادر ایران با شدت بیشتری ادامه یافته و بمباران زیرساخت‌های استراتژیک از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها از سر گرفته می‌شود. در همین راستا، ترامپ از اعزام جی‌دی ونس به همراه تیمی متشکل از مقامات ارشد به اسلام‌آباد خبر داده تا دور دوم مذاکرات را با هدف خروج از بن‌بست کنونی پیگیری کنند. با این حال، تهران تا این لحظه نسبت به حضور در این گفتگوها تردید نشان داده و خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران، این فرآیند را تئاتر آمریکایی خوانده‌اند. همزمان با این رویدادها، فضای داخلی ایران نیز شاهد سرکوب‌های گسترده امنیتی است. احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از بازداشت بیش از ۱۴۰۰ نفر به اتهام‌های گوناگون از جمله همکاری اطلاعاتی و اقدامات مخرب سایبری خبر داده است. نهادهای حقوق بشری گزارش می‌دهند که در دوران آتش‌بس، قوه قضاییه ایران با افزایش فشار بر جامعه مدنی، ضمن تهدید به برخورد سخت با عوامل مرتبط با کشورهای متخاصم، اقدام به اعدام برخی بازداشت‌شدگان و مصادره اموال خبرنگاران و چهره‌های هنری منتقد کرده است. در این میان، مقامات پاکستانی از جمله محسن نقوی، وزیر کشور، بر ضرورت دستیابی به یک راه حل پایدار دیپلماتیک تاکید دارند تا از شعله‌ور شدن دوباره جنگی که می‌تواند ثبات کل منطقه خاورمیانه و بازارهای جهانی نفت را تحت‌الشعاع قرار دهد، جلوگیری شود





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامپ جمهوری اسلامی ایران جنگ آمریکا و اسرائیل آتش‌بس مذاکرات اسلام‌آباد

United States Latest News, United States Headlines