مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، از حملات آمریکا به ایران و واکنشهای منطقهای و جهانی خبر داد. دونالد ترامپ در سند راهبرد ضدتروریسم ۲۰۲۶ آمریکا، ایران را حامی شماره یک تروریسم جهانی توصیف کرد و تاکید کرد که عملیاتهای آمریکا ضربههای ویرانگری به رژیم ایران وارد کرده است. همچنین، گزارشهایی از حملات موشکی ایران به کمپهای حزب کومله در عراق و وضعیت بحرانی زندانیان سیاسی مانند نرگس محمدی منتشر شده است.
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم ایران میخواهد یک آبراه بینالمللی را مینگذاری کند، به کشتیهای تجاری حمله کند، عوارض غیرقانونی بگیرد، مانع کمکهای بشردوستانه شود و سپس آمریکا را به خاطر درخواست از سازمان ملل برای توقف آنها، دارای انگیزه سیاسی بنامد.
» او تاکید کرد که آزادی کشتیرانی، ستون اصلی صلح و رفاه جهانی است و نوشت: «ایران با آن مانند پادری رفتار میکند. » او گفت: «وقتی به نوع اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نگاه میکنید، ما این کار را به یک دلیل بسیار مهم انجام میدهیم: ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هستهای دست پیدا کنند. بنابراین فکر میکنم بیشتر مردم این را درک میکنند.
آنها میفهمند کاری که ما انجام میدهیم درست است و این موضوع بهزودی پایان خواهد یافت. » شبکه خبری انبیسی به نقل از «دو مقام آمریکایی» نوشت تغییر ناگهانی برنامه دونالد ترامپ برای کمک به عبور کشتیها از تنگه هرمز پس از آن صورت گرفت که یکی از متحدان کلیدی ایالات متحده در خلیج فارس (عربستان سعودی)، امکان استفاده ارتش آمریکا از پایگاهها و حریم هوایی خود برای انجام این عملیات را به حالت تعلیق درآورد.
» این دو مقام آمریکایی گفتند که رییسجمهوری ایالات متحده با اعلام «پروژه آزادی» در رسانههای اجتماعی در بعد از ظهر یکشنبه، متحدان خلیج فارس را غافلگیر کرد و خشم رهبری عربستان سعودی را برانگیخت. آنها افزودند عربستان سعودی به ایالات متحده اطلاع داد که به ارتش آمریکا اجازه نخواهد داد از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در جنوب شرقی ریاض هواپیماهایش به پرواز درآورد یا از حریم هوایی عربستان سعودی برای حمایت از این پروژه اقدام کند.
به گفته این دو مقام آمریکایی، تماس تلفنی بین ترامپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، این مشکل را حل نکرد و رییسجمهوری ایالات متحده را مجبور کرد تا پروژه آزادی را متوقف کند تا دسترسی نظامی ایالات متحده به این حریم هوایی حساس را بازگرداند. با این همه، یک مقام کاخ سفید در پاسخ به پرسشی در مورد غافلگیر شدن برخی از رهبران کشورهای خلیج فارس گفت: «متحدان منطقهای از قبل مطلع شده بودند.
» اما یک دیپلمات خاورمیانهای به انبیسی گفت که ایالات متحده تا قبل از اعلام این خبر توسط ترامپ، پروژه آزادی را با عمانیها هماهنگ نکرده بود. دونالد ترامپ در مقدمه سند تازه «راهبرد ضدتروریسم ۲۰۲۶ آمریکا» جمهوری اسلامی را «حامی شماره یک دولتی تروریسم در جهان» توصیف کرد و تاکید کرد عملیاتهای «چکش نیمهشب» و «خشم حماسی» ضربههای ویرانگری به «رژیم منحوس ایران» وارد کردهاند تا اطمینان حاصل شود تهران «هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
» ترامپ در این مقدمه همچنین تاکید کرده که دولت او سیاست «صلح از طریق قدرت» را دنبال میکند و هشدار داده است: «اگر به آمریکاییها آسیب بزنید یا قصد آسیب زدن داشته باشید، شما را پیدا خواهیم کرد و خواهیم کشت. » شرکت تانکر ترکرز که نفتکشها را در آبهای بینالمللی ردیابی میکند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یک تانکر با نام «وینا ولی» که به طور منظم در حمل و نقل گاز مایع از بنادر ایران به یمن فعالیت دارد، هنگام ارسال سیستم شناسایی خودکار وارد محدوده محاصره شده است.
تانکر ترکرز همچنین نوشت که یک نفتکش بزرگتر ایرانی بدون حمل سوخت به مقصد رسیده است و اشاره کرد که چنین حرکاتی «برای تهران زمان بیشتری میخرد. » ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل سال گذشته و مخالفان ونزوئلا، در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به وضعیت سلامتی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ و زندانی سیاسی، هشدار داد.
او نوشت: «جان نرگس محمدی پس از ماهها عدم مراقبتهای پزشکی مناسب تحت سرکوب وحشیانه رژیم ایران، همانطور که برادرش حمیدرضا محمدی آن را محکوم کرد، در خطر است. » ماچادو افزود: «جهان آزاد نمیتواند همچنان در سکوت نظارهگر باشد» و تاکید کرد: «هر روز بیتفاوتی، کسانی را که مدافعان آزادی و کرامت انسانی را زندانی، شکنجه و آزار میدهند، تقویت میکند.
» او اضافه کرد: «ما خواستار اقدام فوری جامعه بینالمللی، فشار واقعی علیه رژیم ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران هستیم. » دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ایرانیان در سراسر جهان روز یکشنبه بیستم اردیبهشت در اعتراض به قطع اینترنت، بازداشتهای گسترده و افزایش اعدامها در ایران، در شهرهای مختلف جهان به طور همزمان تجمعاتی برگزار میکنند.
به نوشته بیانیه، تجمعها در شهرهای کلن، ژنو، بولونیا، لسآنجلس، برلین، بروکسل، دالاس، دوبلین، فرانکفورت، و دهها شهر دیگر جهان برگزار خواهد شد. سایت رویداد ۲۴ در گزارشی در مورد پیامدهای دو حمله کارخانه فولاد مبارکه اصفهان نوشت که از ۲۷ هزار نیروی کار این واحد بزرگ صنعتی، «تنها حدود دو هزار نفر» از کارکنان این مجموعه پس از حملات به محل کار بازگردانده شدهاند.
این سایت اشاره کرد که این گروه از نیروی کار فولاد مبارکه بهطور عمده مربوط به «نیروهای اداری، روابط عمومی، بخش فروش و دفتر مدیریت» هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده است که پیش از این، مقامهای جمهوری اسلامی عنوان کرده بودند که شرکت فولاد مبارکه هیچ نیرویی را تعلیق یا اخراج نکرده، بلکه تمام حقوق و مزایای بیش از ۳۰ هزار پرسنل خود را بهصورت کامل پرداخت کرده است.
رویداد ۲۴ همچنین اشاره کرد بر اساس برآوردهای غیررسمی از خسارت جنگ، فولاد مبارکه برای بازگشت به وضعیت پیش از جنگ، دستکم چهار سال فاصله دارد. سازمان حقوق بشری هانا خبر داد که جمهوری اسلامی با استفاده از موشک، کمپ «بالیسان» وابسته به حزب کومله کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد. بر اساس گزارشها، حمله موشکی دیگری به این کمپ انجام شده است
