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صهیونیست ها در اراضی اشغالی دچار سردرگمی شدند

سیاسی News

صهیونیست ها در اراضی اشغالی دچار سردرگمی شدند
صهیونیست ها، اراضی اشغالی، آژیرهای خطر، حزب‌الله،
📆6/10/2026 6:11 AM
📰MashreghNews
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صهیونیست های ساکن اراضی اشغالی شب گذشته با فعال شدن آژیرهای خطر و بعد از آن اعلام اشتباه دچار سردرگمی شدند.

به گزارش مشرق به نقل از آر تی، صهیونیست های ساکن اراضی اشغالی شب گذشته با فعال شدن آژیرهای خطر و بعد از آن اعلام اشتباه دچار سردرگمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی پیش از این اعلام کرده بود که پرتاب موشک از سمت لبنان را رصد کرده است و همین امر باعث شد فرماندهی جبهه داخلی دستورالعمل‌های فوری برای ساکنان مناطق اشغالی کفر گلعادی، مرگلیوت، مسگاو عام و کریات شمونه صادر کند تا پناه بگیرند. این در حالی است که رسانه های صهیونیستی بعداً گزارش دادند موشک‌ها وارد حریم هوایی اراضی اشغالی نشده‌اند و این امر انتقادات داخلی را در مورد دقت ارزیابی‌ها و هشدارها برانگیخته است.

این نخستین باری نیست که آژیرهای خطر در اراضی اشغالی به صورت اشتباهی فعال می شود. بر اساس این گزارش، این سردرگمی ناشی از وحشت رژیم صهیونیستی نسبت به هر گونه عملیات و شلیکی که از سمت لبنان صورت می گیرد است. این موضوع همچنین به فشار و تنش عملیاتی ناشی از تعدد جبهه‌ها و گسترش دامنه تهدیدات موشکی و پهپادی اشاره دارد که احتمال ارزیابی‌های اغراق‌آمیز یا هشدارهای زودهنگام را افزایش می‌دهد.

این واقعیت به حزب‌الله توانایی بیشتری برای مختل کردن جبهه داخلی و فلج کردن زندگی روزمره در مناطق مرزی می‌دهد، حتی زمانی که حملات علیه نظامیان اشغالگر داخل لبنان انجام می‌شود و مستقیماً اراضی اشغالی را هدف قرار نمی‌دهد

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صهیونیست ها، اراضی اشغالی، آژیرهای خطر، حزب‌الله،

 

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