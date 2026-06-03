مجموع تولید ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ به کمتر از ۷۳ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به بازه مشابه سال گذشته افت ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد. این افت سنگین در شرایطی رخ داده که فروردین‌ماه نیز با کاهش ۶۸ درصدی تولید همراه بود و تولید به یک‌سوم رسید. پارس‌خودرو با کاهش ۷۸ درصدی تیراژ، رکورددار سقوط تولید در دو ماه نخست سال شده است. بخشی از کاهش تیراژ به پیامدهای جنگ و فضای نااطمینانی در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بازمی‌گردد. صنعت خودرو از سال گذشته نیز با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، بحران نقدینگی است.

کارنامه دوماهه سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد سال ۱۴۰۵ برای صنعت خودرو با کاهش قابل‌توجه تیراژ آغاز شده است. مجموع تولید ایران‌خودرو ، سایپا و پارس‌خودرو در این مدت به کمتر از ۷۳ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به بازه مشابه سال گذشته افت ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی آمارها نشان می‌دهد ایران‌خودرو در این مدت ۳۳ درصد، سایپا ۶۶ درصد و پارس‌خودرو ۷۸ درصد کمتر از دو ماه ابتدایی سال گذشته خودرو تولید کرده‌اند. این افت سنگین در شرایطی رخ داده که فروردین‌ماه نیز با کاهش ۶۸ درصدی تولید همراه بود و تولید به یک‌سوم رسید. اما در میان سه خودروساز بزرگ، پارس‌خودرو بیشترین افت را تجربه کرده و با کاهش ۷۸ درصدی تیراژ، رکورددار سقوط تولید در دو ماه نخست سال شده است.

بخشی از کاهش تیراژ به پیامدهای جنگ و فضای نااطمینانی در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بازمی‌گردد. صنعت خودرو از سال گذشته نیز با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، بحران نقدینگی است. خودروسازان طی سال‌های اخیر به‌دلیل شکاف میان قیمت کارخانه و هزینه واقعی تولید، با زیان انباشته سنگینی مواجه شده‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری موجب شده بخش قابل‌توجهی از منابع مالی مورد نیاز تولید از دسترس خودروسازان خارج شود و شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش با دشواری روبه‌رو شوند. این چرخه معیوب در نهایت خود را در آمار تولید نشان می‌دهد. افت تولید در شرایطی رخ داده که خودروسازان همچنان با حجم بالایی از تعهدات فروش سال گذشته مواجه هستند. ایران‌خودرو در اردیبهشت‌ماه ۴۴ هزار و ۷۲۹ دستگاه خودرو تولید و بیش از ۴۱ هزار دستگاه را به فروش رساند.

سایپا در اردیبهشت‌ماه تنها ۱۲ هزار و ۴۶۵ دستگاه خودرو تولید کرد. پارس‌خودرو در اردیبهشت‌ماه تنها ۲ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودرو تولید کرد





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