صنعت و دانشگاه، لوازم پیشرفت نیستند

بعضی جوامع بر این باورند که اگر صنایع پیشرفته وارد کنند و به تولید محصولات صنعتی بپردازند، یا در زندگی جمعی از کالاهای صنعتی، مانند تلفن همراه، مترو، هواپیما و مانند آن، فراوان استفاده کنند، صنعتی شدهاند و به دنیای پیشرفته پا گذاشتهاند. برخی نیز میپندارند صرف وجود دانشگاه در جامعه، به معنای سلطه علمی بر طبیعت است و رفتارها نیز بهتبع آن، علمی و مبتنی بر عقلانیت شده است. حال آنکه نه کاربرد صنعت و نه وجود دانشگاه، بهخودیخود نشانه پیشرفت نیست. میتوان دانشگاه داشت، اما از علمپروری و خردورزی در حیات جمعی عقب بود. میتوان کالبد صنعت را داشت، اما از محتوا، فرهنگ، زنجیره و سامانه تولید صنعتی بیبهره ماند و از دنیای علوم و مدیریت صنعتی عقب افتاد. زیرا دانشگاه و صنعت، لوازم و مؤلفههایی دارند که اگر در بستر اجتماعی موجود نباشند، یا ضعیف و ناکارآمد باشند، صرفِ حضور ظاهری آنها در جامعه نتیجهبخش نخواهد بود؛ بلکه گاه اثر معکوس دارد یا بیخاصیت میماند و تباه میشود.
بعضی جوامع بر این باورند که اگر صنایع پیشرفته وارد کنند و به تولید محصولات صنعتی بپردازند، یا در زندگی جمعی از کالاهای صنعتی، مانند تلفن همراه، مترو، هواپیما و مانند آن، فراوان استفاده کنند، صنعتی شدهاند و به دنیای پیشرفته پا گذاشتهاند.
برخی نیز میپندارند صرف وجود دانشگاه در جامعه، به معنای سلطه علمی بر طبیعت است و رفتارها نیز بهتبع آن، علمی و مبتنی بر عقلانیت شده است. حال آنکه نه کاربرد صنعت و نه وجود دانشگاه، بهخودیخود نشانه پیشرفت نیست. میتوان دانشگاه داشت، اما از علمپروری و خردورزی در حیات جمعی عقب بود. میتوان کالبد صنعت را داشت، اما از محتوا، فرهنگ، زنجیره و سامانه تولید صنعتی بیبهره ماند و از دنیای علوم و مدیریت صنعتی عقب افتاد.
زیرا دانشگاه و صنعت، لوازم و مؤلفههایی دارند که اگر در بستر اجتماعی موجود نباشند، یا ضعیف و ناکارآمد باشند، صرفِ حضور ظاهری آنها در جامعه نتیجهبخش نخواهد بود؛ بلکه گاه اثر معکوس دارد یا بیخاصیت میماند و تباه میشود
صنعت پیشرفته دانشگاه و علم رفتار علمی علمپروری و خردورزی دنیای پیشرفته علم و مدیریت صنعتی