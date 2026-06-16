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صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران

توافقات بین‌المللی News

صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران
صندوق سرمایه‌گذاریتوافق ایران و آمریکاجذب سرمایه‌گذاری
📆6/16/2026 10:35 PM
📰euronews_pe
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یک منبع آگاه به گزارش رویترز، پیش‌بینی شده است که در چارچوب توافق ایران و آمریکا، یک صندوق خصوصی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد شود. این صندوق به گونه‌ای طراحی شده است که برای هر دو طرف انگیزه‌ای اقتصادی برای نهایی کردن توافق ایجاد کند.

به گزارش رویترز به نقل از یک منبع آگاه، در چارچوب توافق ایران و آمریکا یک صندوق خصوصی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران پیش‌بینی شده که بیش از نیمی از این مبلغ تاکنون با تعهد سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی در آمریکا، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا تامین شده است.

به گفته این منبع، این صندوق به‌گونه‌ای طراحی شده است که برای هر دو طرف انگیزه‌ای اقتصادی برای نهایی کردن توافق ایجاد کند. مقامات ایران و آمریکا روز یکشنبه از توافق بر سر چارچوبی برای پایان دادن به جنگ خبر دادند که شامل توقف محاصره آمریکا علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز است

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