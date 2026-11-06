صندوق بین‌المللی پول از کشورهای منطقه یورو خواسته سیاست‌های مالی انقباضی‌تر در پیش بگیرند و کشورهای با بدهی بالا تعدیل بیشتری انجام دهند. این توصیه‌ها در ارزیابی سالانه اقتصاد منطقه یورو مطرح شده است.

صندوق بین‌المللی پول از کشورهای منطقه یورو خواسته است به جای تسهیل بیشتر سیاست‌های مالی، مسیر انقباضی‌تری در پیش بگیرند. این نهاد هشدار داده که کشورهای این منطقه برای مقابله با شوک کنونی انرژی نباید تدابیر مالی خود را بیش از این تسهیل کنند و باید ترازهای بودجه‌ای خود را بهبود بخشند.

این توصیه‌ها در ارزیابی سالانه صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد منطقه یورو آمده است که روز پنجشنبه منتشر شد. در این گزارش تأکید شده که کشورهای با بدهی بالا باید تلاش بیشتری برای تعدیل مالی انجام دهند تا بدهی‌ها در مسیر صعودی قرار نگیرد.

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توصیه‌های مالی صندوق بین‌المللی پول به منطقه یورو

صندوق بین‌المللی پول معتقد است تسهیل بیشتر قواعد مالی در منطقه یورو می‌تواند اعتبار این چارچوب را تضعیف کند. به گفته این نهاد، چنین اقدامی بدهی را در مسیری حتی بالاتر قرار می‌دهد.

در حال حاضر یک رویه کسری بودجه بیش از حد به میزان ۱.۵ درصد در سراسر این بلوک برقرار است که امکان هزینه‌کرد برای دفاع را فراهم می‌کند. با این حال، صندوق بین‌المللی پول بر این نکته تأکید دارد که این انعطاف نباید به گسترش بی‌حساب کسری بودجه منجر شود.

صندوق بین‌المللی پول در بیانیه روز پنجشنبه خود نوشت که تعدیل ساختاری مالی در میان‌مدت همچنان یک ضرورت است. این بیانیه از دولت‌های منطقه یورو می‌خواهد کسری‌های بودجه خود را کاهش دهند و اگر مازاد بودجه دارند، آن را افزایش دهند.

بر اساس توصیه این بیانیه، تراز اولیه ساختاری بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۱ باید حدود ۳ واحد درصد تولید ناخالص داخلی بهبود یابد. این میزان ۱.۳ واحد درصد بیش از سناریوی پایه است و عمدتاً برای کشورهایی با سطح بدهی بالا در نظر گرفته شده است.

موضع ایتالیا و کمیسیون اروپا درباره انعطاف مالی

جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در صف مقدم کسانی است که خواستار شل شدن این قواعد مالی هستند. او اواخر ماه مه در نامه‌ای به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار استفاده از انعطاف‌پذیری بیشتر برای مقابله با بحران انرژی شد.

در پاسخ به این درخواست، کمیسیون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که انعطاف فقط در چارچوب موجود امکان‌پذیر است. بر اساس این تصمیم، حداکثر ۰.۳ واحد درصد از سقف ۱.۵ درصدی هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای دفاع می‌تواند به حوزه انرژی منتقل شود.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در نشست خبری گفت که این نهاد از آخرین اقدام کمیسیون اروپا استقبال کرده است. او افزود که این صندوق بسیار مایل است ببیند کشورها با انضباط از این سطح انعطاف استفاده می‌کنند، به‌ویژه کشورهایی که سطح کسری بودجه آن‌ها بالاست.

کریستالینا جورجیوا همچنین هشدار داد که شوک‌های پی‌در‌پی دولت‌ها را به اقدام مالی برای حمایت از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها واداشته است. به گفته او، این روند این انتظار را ایجاد کرده که هر بار شوکی رخ دهد، حمایت دولتی در کار خواهد بود، در حالی که منابع عمومی محدود است.

پیامدهای بحران انرژی و مسیر تعدیل مالی تا ۲۰۳۱

واردکنندگان اروپایی که به شدت به نفت و گاز متکی هستند، در شرایطی که جنگ خاورمیانه ادامه دارد، بیش از سایرین آسیب می‌بینند. کشورهای اتحادیه اروپا که بیش از همه از بحران انرژی صدمه دیده‌اند، خواستار تسهیل بیشتر قواعد مالی هستند.

پیش‌بینی‌های تازه اقتصادی نشان می‌دهد که بحران به‌تدریج اثر خود را بر اقتصاد منطقه می‌گذارد، زیرا تورم در حال افزایش و رشد در حال کند شدن است. در همین حال، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ‌های بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش می‌دهد و این اقدام به احتمال زیاد آخرین افزایش امسال نخواهد بود.

کریستالینا جورجیوا تأکید کرده که جهان امروز در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر است و باید انتظار شوک‌های بیشتری را داشت. بنابراین صندوق بین‌المللی پول از دولت‌های منطقه یورو می‌خواهد منابع محدود عمومی را با دقت بیشتری به کار گیرند و تعدیل مالی را بر پایه یک راهبرد جامع و قابل اعتماد پیش ببرند.

این راهبرد، به گفته صندوق بین‌المللی پول، باید بازچینش اولویت‌های هزینه‌ای، افزایش کارایی مخارج و اصلاحات ساختاری مانند اصلاح نظام مزایا را با اصلاحات حامی رشد برای افزایش درآمد ترکیب کند.