صندوق جبران خسارت برای حمایت از صنایع و جبران خسارات صنایع: پیشنهاد تاسیس از وزارت صمت

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه منابع این صندوق از محل درآمدهای داخلی صندوق و پیشبینیهای جدید، به ویژه واگذاری معادن کوچک بدون برگزاری مزایده و تزریق منابع حاصل از آن تامین خواهد شد، پیشنهاد تاسیس صندوق جبران خسارت را ارائه داد.
سخنگوی وزارت صمت با اعلام پیشنهاد تاسیس صندوق جبران خسارت برای حمایت از صنایع گفت: منابع این صندوق از محل درآمدهای داخلی صندوق و پیشبینیهای جدید، از جمله واگذاری معادن کوچک بدون برگزاری مزایده و تزریق منابع حاصل از آن، تامین خواهد شد.
عزتاله زارعی - سخنگوی وزارت صمت در رابطه با برنامهها و اقدامات برای حمایت از صنایع و تسهیل شرایط برای جبران خسارات صنایع گفت: اخیرا پیشنهاد دادیم که یکی از صندوقهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهعنوان «صندوق جبران خسارت» تعیین شود. به گزارش ایسنا، وی افزود: منابعی را نیز از مجاری مختلف پیشبینی کرده و به مراجع ذیربط ارسال کردیم تا به این صندوق تخصیص پیدا کند؛ بنابراین صندوق مذکور میتواند کارکرد خود را با سرعت و سهولت بیشتری ایفا نماید
صندوق جبران خسارت حرفه ای کردن واگذاری معادن کوچک بدون برگزاری مزایده صندوق های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منابع جدید