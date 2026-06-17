صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری؛ ضمانت عینی توافق ایران و آمریکا

نوذر شفیعی در گفتوگو با اعتماد، ایجاد صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری با مشارکت کشورهای عربی را یکی از مهمترین وجوه تمایز تفاهم جدید ایران و آمریکا نسبت به توافقات گذشته دانست و آن را جلوهای از ضمانت عینی برای اجرای توافق توصیف کرد.
نوذر شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفتوگو با روزنامه اعتماد به تحلیل ابعاد تفاهمنامه اسلامآباد بین ایران و آمریکا پرداخت. این تفاهمنامه که پس از سه ماه مذاکره حاصل شده، شامل ایجاد صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری با مشارکت کشورهای عربی است.
شفیعی این صندوق را نه فقط یک مشوق اقتصادی، بلکه بخشی از سازوکار تضمین اجرای توافق دانست و آن را جلوهای از ضمانت عینی توصیف کرد. به گفته وی، این توافق بر پایه بیاعتمادی متقابل شکل گرفته و هدف آن مدیریت اختلافات و کاهش هزینههای بحران است. وزیر امور خارجه ایران، سید عباس عراقچی، از آغاز مرحله تازه مذاکرات خبر داده و اعلام کرد که مرحله نخست توافق نهایی شده و دور جدید از جمعه در ژنو آغاز خواهد شد.
مهمترین دستاورد این مرحله، خاتمه جنگ اعلام شده است که از صبح دوشنبه اجرایی میشود. مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و جی دی ونس نیز بر شروع مرحله جدید و چارچوب کلی توافق تأکید کردهاند. مجید تختروانچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز جزئیاتی از جمله بازسازی خسارتهای جنگ، دسترسی به پولهای بلوکه شده و بازگشایی تنگه هرمز را بخشی از تفاهم برشمرده است.
برخی رسانههای آمریکایی مانند والاستریت ژورنال مدعی شدهاند که واشنگتن در ازای بازگشت ایران به مذاکرات هستهای، با پایان محاصره دریایی موافقت کرده است. تحلیلگران معتقدند این تفاهم تنها یک آتشبس نیست، بلکه چارچوبی برای ورود به مرحله پیچیدهتری از مذاکرات سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. موفقیت آن به توان دو طرف در تبدیل تفاهم اولیه به توافقی اجرایی و پایدار بستگی دارد.
شفیعی در پایان بر نقش عوامل داخلی و خارجی در دستیابی به این تفاهم تأکید کرد و آن را محصول توان نظامی و تابآوری اقتصادی ایران از یک سو و چالشهای آمریکا مانند افزایش قیمت انرژی و اختلافات داخلی از سوی دیگر دانست
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