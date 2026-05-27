به گفته معاون برق و انرژی وزیر نیرو، صنایع امسال ملزم هستند، حداقل ۴ درصد از برق خود را از انرژی تجدید پذیر تامین کنند.
به گفته معاون برق و انرژی وزیر نیرو، صنایع امسال ملزم هستند، حداقل ۴ درصد از برق خود را از انرژی تجدید پذیر تامین کنند.
با توجه به محدودیت تولید برق و ناترازی به ویژه در ایام اوج، قانون الزام کرده است که صنایع حداقل ۴ درصد از نیاز برق خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند. مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: مشترکان خانگی برق که نسبت به دوره مشابه قبل به میزان ۱۰ درصد زیر الگوی تعریف شده وزارت نیرو، مصرف برق داشته باشند، تا ۳۰ درصد قبض آنها کاهش پیدا میکند.
همچنین اگر مشترکان برق نیروگاه ۵ کیلوواتی خورشیدی نصب کنند ۲۰ درصد از قبض آنها کاهش پیدا میکند و اگر تجهیزات ذخیرهسازی هم نصب کنند، تا ۳۰ درصد از پول پرداختی قبض آنها کم میشود. رجبی مشهدی معاون وزیر صنایع وزیر نیرو در مورد برق صنایع، گفت: در سال جاری بر اساس قانون بهرهوری تولید، صنایع مکلف شدند، حداقل ۴ درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند.
به این صورت که یا باید خودشان نیروگاه خورشیدی و یا بادی احداث کنند و یا اینکه به میزان ۴ درصد از تقاضای خود را از تابلوی سبز برق در بورس انرژی تامین کنند. یکی از سیاستهای وزارت نیرو، در راستای پایداری تامین انرژی، تنوع بخشی به سبد انرژی و استفاده از انرژیهای تجدید پذیر یعنی برق بادی و خورشیدی و تامین آن از طریق تابلوی سبز بورس انرژی است.
این سیاست با هدف ایجاد ارزش افزوده در کریدورهای عبوری، به ویژه در مناطق مرزی، اهداف خود را دنبال میکند. همچنین، این سیاست به صنایع توصیه میشود که به جای مصرف برق از انرژیهای تجدید پذیر استفاده کنند و در این راه، از تابلوی سبز بورس انرژی کمک بگیرند. در این راستا، وزارت نیرو، در سال جاری، ۲ طرح را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این طرحها، تدوین قانون حمایت از انرژیهای تجدید پذیر است.
این قانون، به صنایع، الزام به استفاده از انرژیهای تجدید پذیر میدهد و در این راستا، از آنها میخواهد که به جای مصرف برق، از انرژیهای تجدید پذیر استفاده کنند. دیگری، تدوین قانون حمایت از تابلوی سبز بورس انرژی است. این قانون، به صنایع، الزام به استفاده از تابلوی سبز بورس انرژی میدهد و در این راستا، از آنها میخواهد که از این تابلوی سبز برای تامین انرژیهای تجدید پذیر استفاده کنند.
این دو قانون، در سال جاری، در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفتهاند و در این راستا، وزارت نیرو، در سال جاری، ۲ طرح را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این طرحها، تدوین قانون حمایت از انرژیهای تجدید پذیر است. این قانون، به صنایع، الزام به استفاده از انرژیهای تجدید پذیر میدهد و در این راستا، از آنها میخواهد که به جای مصرف برق، از انرژیهای تجدید پذیر استفاده کنند
صنایع، انرژی تجدید پذیر، برق، وزیر نیرو، تابلوی سب