سکه امامی و طلای ۱۸ عیار در پی افزایش قیمت دلار و اونس جهانی، وارد کانال‌های جدید شدند. بررسی دقیق پیش‌بینی کارشناسان برای روز سه‌شنبه و تحلیل عوامل موثر بر ثبات یا نوسان بازار.

در معاملات عصرگاهی روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، قیمت طلا و سکه با هم‌زمانی افزایش ارزش دلار و صعود ۱۲ دلاری اونس جهانی طلا، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. سکه امامی با عبور از سقف‌های قبلی وارد کانال ۲۵۱ میلیون تومانی شد و طلای ۱۸ عیار نیز موفق به تثبیت قیمت در کانال ۲۴ میلیون تومان گردید.

تحلیل دقیق روند قیمت سکه و طلا

بازار طلای داخلی در شروع معاملات روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، تحت تاثیر افت قیمت‌های روز یکشنبه و نوسانات اولیه، با فشار فروش روبرو بود. اما این روند نزولی کوتاه بود، چرا که در ادامه معاملات، افزایش تقاضا و جهش قیمت دلار باعث شد بخشی از کاهش‌های قیمت جبران شود. همزمان با این رویدادها، اونس جهانی طلا از محدوده ۳۸۵۸ دلار به حوالی ۳۸۷۰ دلار صعود کرد که این امر به رشد قیمت‌های داخلی کمک شایانی نمود. اگرچه نوسانات اونس در طول روز یکدست نبود، اما افزایش همزمان آن با معاملات عصرگاهی بازار طلای داخلی و هم‌زمانی با رشد دلار، اثر افزایشی مضاعفی بر قیمت طلا و سکه گذاشت.

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پیش‌بینی کارشناسان برای روز سه‌شنبه

کارشناسان اقتصادی با توجه به رشد قیمت دلار و اونس جهانی در معاملات عصرگاهی دوشنبه، انتظار دارند که قیمت طلا و سکه در شروع معاملات روز سه‌شنبه با تمایل به نوسان افزایشی یا تثبیت در سطوح بالاتر همراه باشد. البته آنها هشدار می‌دهند که این رشد قیمت‌ها پس از یک بازگشت مقطعی اتفاق افتاده و برای تبدیل شدن به یک روند پایدار، به تداوم تقاضا و حفظ سطوح فعلی دلار و اونس نیاز دارد. در صورتی که قیمت دلار در محدوده ۲۶۶ تا ۲۶۸ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی نیز در محدوده ۳۸۷۰ تا ۳۹۰۰ دلار نوسان کند، احتمال حرکت طلای ۱۸ عیار در بازه ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد. در چنین شرایطی، سکه امامی نیز می‌تواند در محدوده ۲۵۰ تا ۲۵۳ میلیون تومان نوسان کند.

سناریوهای افزایشی و کاهشی بازار

برای درک بهتر آینده بازار، باید دو سناریوی اصلی را مورد بررسی قرار داد. در سناریوی افزایشی، عبور قیمت دلار از محدوده ۲۶۸ هزار تومان و تثبیت اونس در سطوح بالاتر از ۳۹۰۰ دلار می‌تواند زمینه رشد بیشتر قیمت‌ها را فراهم کند. در این صورت، طلای ۱۸ عیار ظرفیت حرکت به سمت محدوده ۲۵ میلیون تومان و سکه امامی امکان پیشروی به سمت ۲۵۴ تا ۲۵۵ میلیون تومان را خواهد داشت. در مقابل، اگر دلار بار دیگر به کانال ۲۶۵ هزار تومان بازگردد یا اونس جهانی نتواند رشد اخیر خود را حفظ کند، بازار طلا با فشار فروش مواجه می‌شود. در این صورت، احتمال عقب‌نشینی طلای ۱۸ عیار به محدوده ۲۴ میلیون و ۳۰۰ تا ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بازگشت سکه امامی به محدوده ۲۴۸ تا ۲۵۰ میلیون تومان وجود دارد.

بروزرسانی قیمت‌ها بر اساس اتحادیه طلا

براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۲۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی و سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۲۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی معامله شدند. این قطعات در معاملات عصرگاهی به ترتیب رشد ۳۰۰ هزار تومانی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی داشتند. روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، نیم‌سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت ۱۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی و ۷۱ میلیون تومانی معامله شدند و این قطعات در معاملات عصرگاهی کاهش محدود ۱۰۰ هزار تومانی داشتند. سکه گرمی در معاملات عصرگاهی با رقم ۳۶ میلیون تومان معامله شد و تغییر ارزش نداشت.

وضعیت سایر اقلام طلا در بازار

علاوه بر سکه، سایر اقلام طلا نیز در بازار دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ شاهد تغییرات جزئی بودند. مثقال طلا روز دوشنبه با رقم ۱۰۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دادوستد شد و رشد ۱۳۰ هزار تومانی داشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۲۴ میلیون و ۵۸۵ هزار تومانی معامله شد و در معاملات عصرگاهی رشد ۱۷ هزار تومانی داشت. این ارقام نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار طلا به نوسانات ارزی و جهانی است و معامله‌گران باید با دقت بالا به تحلیل این متغیرها بپردازند.