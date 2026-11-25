تحلیل کامل روند صعودی بازار خودرو در چهارم آذر ۱۴۰۵؛ افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا تا ۲۲۰ میلیون تومان و رسیدن تارا و دنا به رکوردهای جدید.

بازار خودروهای پر تیراژ در تاریخ چهارم آذر ۱۴۰۵ با موجی از افزایش قیمت همراه بود و نشان داد که روند نوسانات به سمت صعودی شدن ادامه دارد. در این روز، محصولات اصلی دو غول خودروسازی ایران خودرو و سایپا به ثبت قیمت‌های جدید و بالاتری رسیدند که تأثیر مستقیمی بر سبد خرید مصرف‌کنندگان گذاشت. این افزایش قیمت‌ها در روزهای پاییزی سال جاری، نشان‌دهنده تغییرات اساسی در معادلات عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور است که خریداران را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است.

جزئیات افزایش قیمت محصولات ایران خودرو

محصولات شرکت ایران خودرو در معاملات امروز چهارم آذر ۱۴۰۵ رشد قیمت قابل توجهی را تجربه کردند که پژو ۲۰۷ دنده اتومات سقف شیشه‌ای در صدر لیست گران‌ترین‌ها قرار گرفت. این خودروی محبوب در معاملات امروز بازار تهران به رقم چهار میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان معامله شد و نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته است که رکورد جدیدی را ثبت کرد. همچنین خودروی تارا اتومات توربو نیز با رکورد قیمتی چهار میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان به فروش رسید و نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته است که نشان‌دهنده تقاضای بالای بازار برای خودروهای اتوماتیک و توربو است.

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در گروه خودروهای اقتصادی‌تر ایران خودرو، خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات امروز به رقم چهار میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان به فروش رسید و نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. خودروی تارا دنده‌ای نیز در معاملات امروز بازار خودروهای پر تیراژ به رقم سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون رسید و با افزایش ۲۲۰ میلیون تومانی همراه شد که بیشترین افزایش مطلق قیمت را در بین محصولات این شرکت به خود اختصاص داد. همچنین پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک به رقم دو میلیارد و ۹۴۱ میلیون تومان رسید و نزدیک به ۹۰ میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد.

روند قیمتی محصولات شرکت سایپا

در گروه خودروسازی سایپا نیز قیمت‌ها با نوسانات صعودی همراه بود و محصولات این شرکت با افزایش‌های قیمتی مشخصی در بازار روبرو شدند. خودروی کوییک دنده‌ای در این بین با افزایش ۱۵ میلیون تومانی به رقم یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و در مجموع به قیمت یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و نزدیک به ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است که قیمت ثابتی برای این مدل در نظر گرفته شده است.

خودروی ساینا S در پایان معاملات امروز بازار تهران به قیمت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان رسید و نزدیک به ۳۰ میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد که رشد قابل توجهی برای این سدان اقتصادی محسوب می‌شود. علاوه بر این، خودروی شاهین GL نیز در معاملات امروز به رقم دو میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود و نزدیک به ۱۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته است. این افزایش قیمت‌ها در محصولات سایپا نشان می‌دهد که حتی در رده‌های پایین‌تر بازار نیز فشارهای تورمی بر قیمت‌ها اعمال شده است.

تأثیرات و چشم‌انداز بازار خودرو

این افزایش قیمت‌های گسترده در چهارم آذر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار خودرو همچنان در معرض نوسانات شدید قیمتی قرار دارد و خریداران باید با بودجه‌بندی دقیق‌تری وارد این بازار شوند. حضور خودروهای مختلف با قیمت‌های متفاوت از دو میلیارد تا بیش از چهار میلیارد تومان، تنوع قیمتی بالایی را ایجاد کرده اما همچنین فاصله طبقاتی در دسترسی به خودرو را پررنگ‌تر کرده است. تحلیلگران بازار انتظار دارند که این روند صعودی در صورت تداوم، تأثیرات طولانی‌مدتی بر سلیقه مصرف‌کنندگان و ترجیح آن‌ها برای خودروهای کارکرده یا نو داشته باشد.

در نهایت، بررسی آمارهای امروز نشان می‌دهد که خودرو تارا دنده‌ای با افزایش ۲۲۰ میلیونی بیشترین جهش قیمت را در بین تمامی خودروهای پر تیراژ ثبت کرده است. از سوی دیگر، خودروی تارا اتومات توربو با قیمت چهار میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان و رشد ۱۵۰ میلیونی، جایگاه خود را به عنوان یکی از گران‌ترین محصولات داخلی تثبیت کرده است. این داده‌ها نشان‌دهنده حرکت بازار به سمت محصولات پیشرفته‌تر و گران‌تر در حالی است که محصولات اقتصادی نیز از قافله تورم عقب نمانده‌اند.