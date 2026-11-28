قیمت طلا و سکه در روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ با رشد دلار و اثر تحریم‌ها افزایش یافت. تحلیل کامل قیمت‌ها، اونس جهانی و پیش‌بینی بازار تا پایان هفته.

قیمت طلا و سکه در نخستین روز معاملاتی هفته، یعنی شنبه هفتم آذر ماه ۱۴۰۵، با شیب صعودی قابل توجهی همراه شد. این افزایش قیمت‌ها که در معاملات عصرگاهی نیز تداوم یافت، عمدتاً تحت تاثیر افزایش پنج هزار تومانی قیمت دلار در بازار داخلی رقم خورد. همزمان با حرکت رو به بالای ارزش ارز، سکه امامی به کانال ۲۷۰ میلیون تومانی نزدیک شد و طلای ۱۸ عیار نیز در میانه کانال ۲۶ میلیون تومانی جای گرفت. این تحولات نشان‌دهنده حساسیت بالای بازارهای مالی ایران به نوسانات نرخ ارز در هفته جاری است.

نقش دلار و تحریم‌ها در جهش قیمت‌ها

در روز شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵، قیمت دلار با افزایش پنج هزار تومانی، زمینه اصلی صعود قیمت‌ها در بازار داخلی را فراهم کرد. علاوه بر عوامل اقتصادی، اثر روانی تحریم‌های آمریکا و نگرانی معامله‌گران از پیامدهای آن بر مبادلات ارزی، به افزایش احتیاط و تقاضا در بازارهای دامن زد. با توجه به اینکه اونس جهانی طلا روی رقم ۳۶۵۴ دلاری بسته شد و بازارهای جهانی در روز یکشنبه تعطیل هستند، قیمت اونس در معاملات داخلی تغییر تازه‌ای نخواهد داشت. بنابراین، دلار می‌تواند نقش پررنگ‌تری در تعیین مسیر قیمت طلا و سکه ایفا کند.

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پیش‌بینی کارشناسان برای محدوده‌های قیمتی

کارشناسان اقتصادی معتقدند تعطیلی بازارهای جهانی و نزدیک شدن قیمت دلار به مرز کانال سی‌ام می‌تواند از یک سو زمینه احتیاط معامله‌گران را فراهم کند و از سوی دیگر، حساسیت بازار به اخبار سیاسی و تحولات ارزی را افزایش دهد. آنها می‌گویند اگر قیمت دلار در محدوده ۲۹۵ تا ۲۹۸ هزار تومان تثبیت شود و تقاضا در بازار طلا حفظ شود، قیمت طلای ۱۸ عیار می‌تواند در بازه ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نوسان کند. در همین شرایط، سکه امامی نیز احتمالاً در محدوده ۲۶۵ تا ۲۷۰ میلیون تومان معامله خواهد شد.

در صورت تداوم رشد دلار و افزایش تقاضای احتیاطی، احتمال پیشروی طلای ۱۸ عیار به محدوده ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان وجود دارد. در این صورت، سکه امامی نیز می‌تواند به محدوده ۲۷۰ تا ۲۷۵ میلیون تومان نزدیک شود. در مقابل، اگر بازارساز با افزایش عرضه ارز از شتاب رشد دلار بکاهد یا اخبار سیاسی از شدت نگرانی معامله‌گران کم کند، احتمال اصلاح قیمت‌ها طلا و سکه وجود دارد. در چنین شرایطی، طلای ۱۸ عیار ممکن است به محدوده ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کند و سکه امامی نیز در بازه ۲۶۱ تا ۲۶۵ میلیون تومان قرار بگیرد.

وضعیت لحظه‌ای قیمت سکه‌ها و طلا

براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۲۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۲۶۲ میلیون تومانی معامله شدند. سکه امامی در معاملات عصرگاهی رشد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی داشت و قیمت سکه بهار آزادی افزایش چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی داشت. روز شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵، نیم‌سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت ۱۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی و ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معامله شدند. نیم‌سکه با رشد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی همراه شد و ربع سکه ۳۰۰ هزار تومان رشد داشت.

تحلیل دقیق قیمت طلای ۱۸ عیار و مثقال

سکه گرمی در معاملات عصرگاهی با رقم ۳۸ میلیون تومان معامله شد و تغییر ارزش نداشت. مثقال طلا روز شنبه با رقم ۱۱۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومانی دادوستد شد و رشد ۹۷۰ هزار تومانی داشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۲۶ میلیون و ۴۳۹ هزار تومانی معامله شد و در معاملات عصرگاهی افزایش ۲۲۴ هزار تومانی داشت. این ارقام نشان‌دهنده حرکت همزمان تمامی اقلام بازار طلا به سمت کانال‌های قیمتی بالاتر تحت تاثیر عوامل خارجی و داخلی است.