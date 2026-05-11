مرکز مبادله ارز و طلای ایران از برگزاری یکصد و چهلوششمین جلسه حراج شمش طلا در روز سهشنبه 22 اردیبهشتماه 1405 خبر داد. این حراج از ساعت 14 تا 17 برگزار خواهد شد. متقاضیان خرید شمش طلا برای حضور در این حراج باید به ازای هر قطعه شمش، مبلغ 50 میلیارد ریال (5 میلیارد تومان) را به عنوان وجهالضمان تا ساعت 24 روز دوشنبه 21 اردیبهشتماه واریز کنند.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران از برگزاری یک صد و چهلوششمین جلسه حراج شمش طلا در روز سهشنبه 22 اردیبهشتماه 1405 خبر داد. این حراج از ساعت 14 تا 17 برگزار خواهد شد.
متقاضیان خرید شمش طلا برای حضور در این حراج باید به ازای هر قطعه شمش، مبلغ 50 میلیارد ریال (5 میلیارد تومان) را به عنوان وجهالضمان تا ساعت 24 روز دوشنبه 21 اردیبهشتماه واریز کنند. حراج شمش طلا در مرکز مبادله به دو شیوه «حراج خرد» و «حراج عمده» برگزار میشود.
فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خردهفروشان طلای آبشده و همچنین سکوهای برخط معاملات طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر از جمله گروههای مجاز برای شرکت در این حراج هستند. در بخش حراج خرد، متقاضیان میتوانند حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی خریداری کنند. همچنین سقف خرید در حراج عمده طی هر هفته تقویمی 20 قطعه شمش تعیین شده است.
بر اساس دستورالعمل مرکز مبادله ایران، هر خریدار در مجموع میتواند در هر هفته حداکثر 25 قطعه شمش طلا خریداری کند که شامل 20 قطعه در تالار عمده معاملات (در قالب چهار بسته پنجتایی) و پنج قطعه در حراج خرد است. در عین حال سقف خرید شمش طلا برای بانکهای عامل از سوی بانک مرکزی تعیین میشود و ممکن است در هر حراج تغییر کند.
مرکز مبادله همچنین اعلام کرده است متقاضیان جدید برای شرکت در حراج باید مدارکی از جمله نامه درخواست شرکت در حراج، کارت ملی، تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب، وکالتنامه رسمی معتبر، گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی و در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی را ارائه دهند. برای متقاضیان خرید سابق نیز ارائه نامه درخواست شرکت در حراج و تعهدنامه محرمانگی در صورت تغییر مفاد آنها به همراه کارت ملی الزامی است.
کارمزد این حراج برای هر طرف معامله 20 میلیون ریال به ازای هر قطعه شمش تعیین شده است؛ بنابراین مجموع کارمزد هر معامله 40 میلیون ریال خواهد بود. قیمت پایه نیز توسط عرضهکننده در روز برگزاری حراج اعلام میشود و معاملات به صورت حضوری و نقدی انجام خواهد شد. حراج شمش طلا 20 اردیبهشت برگزار می شود/ امکان واریز وجه الضمان 5 میلیارد تومانی تا ساعت 24 روز شنب
مبادله ارز و طلای ایران صد و چهلوششمین جلسه حراج شمش طلا روز سهشنبه 22 اردیبهشتماه 1405 حراج خرد حراج عمده فروشندگان عمده شمش طلا تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا خردهفروشان طلای آبشده سکوهای برخط معاملات طلای آبشده و مصنوعات طلا گروههای مجاز برای شرکت در این حراج کارمزد این حراج قیمت پایه نیز توسط عرضهکننده در روز برگزاری ح
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
انتخاب رشته داوطلبان دکترا از امروز آغاز میشودفرآیند انتخاب رشته متقاضیان مجاز آزمون تخصصی دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ از امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ آغاز میشود، داوطلبان امکان انتخاب ۵۰ کدرشته را دارند.
Read more »
قیمت روز خودروهای ایران خودرو: شنبه 22 فروردین 1405قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو در تاریخ 22 فروردین 1405 اعلام شد. این گزارش شامل قیمت انواع خودروهای سواری و وانت ایران خودرو است.
Read more »
اعلام قیمت روز خودروهای ایران خودرو؛ شنبه 22 فروردین 1405قیمت بهروز خودروهای ایران خودرو در بازار و نمایندگیها برای روز شنبه 22 فروردین 1405 اعلام شد. این گزارش شامل قیمتهای بازار آزاد و قیمتهای نمایندگی برای مدلهای مختلف ایران خودرو است.
Read more »
قیمت خودروهای سایپا در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵گزارش قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵.
Read more »
قیمت سیمان امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵قیمت سیمان عمده امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد.
Read more »
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول قیمتهاقیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد.
Read more »