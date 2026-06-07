تحلیل گلف‌نیوز درباره تأثیرات نظامی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی جنگ صد روزه میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران؛ بررسی خسارات زیرساختی، نقش تنگه هرمز، بحران لبنان و چشم‌اندازهای دیپلماتیک آینده

صد روز پس از آغاز درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، وضعیت خاورمیانه همچنان در یک وضعیت نامشخص بین جنگ و صلح باقی مانده است.

گلف‌نیوز در تحلیلی مفصل به بررسی پیامدهای این جنگ می‌پردازد و نشان می‌دهد که علیرغم خسارت‌های سنگین نظامی که به زیرساخت‌های ایرانی وارد شده، هیچ توافق جامع و قطعی میان تهران و واشینگتن به دست نیامده و بحران تنگه هرمز و لبنان همچنان به حل‌وفصل نرسیده است. این گزارش که به قلم استیون ان.

آر، معاون ارشد سردبیر گلف‌نیوز، نوشته شده، به این نکته اشاره دارد که حملات هوایی و موشکی آمریکا و اسرائیل منجر به کشته شدن چند مقام ارشد جمهوری اسلامی و تخریب گسترده سامانه‌های نظامی ایران شد، اما بسیاری از اهداف راهبردی واشینگتن همچنان محقق نشده‌اند. در این میان، سه هدف اصلی ترامپ در آغاز درگیری که شامل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی و وادار کردن تهران به پذیرش یک توافق امنیتی گسترده‌تر با آمریکا بود، به‌صورت جزئی تحقق یافت ولی به کلی موفق نشد





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