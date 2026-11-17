گزارش هرانا از وضعیت ۲۸ زندانی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در زندان یزد حاکی از صدور احکام ۳ تا ۲۱ سال حبس و شرایط غیرانسانی نگهداری در بند ایزوله است.

خبرگزاری هرانا در گزارشی منتشر شده در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۵، جزئیات دقیقی از وضعیت حقوقی و زندانیان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را در زندان یزد آشکار کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که از میان ۲۸ زندانی بررسی شده، احکام سنگین حبس برای ۱۵ نفر صادر شده و ۱۳ زندانی دیگر همچنان در بلاتکلیفی قضایی به سر می‌برند. شرایط نگهداری این افراد در بند ایزوله نیز با مشکلات جدی بهداشتی و فضایی همراه بوده است.

جزئیات احکام صادره و اعداد دقیق حبس

بر اساس داده‌های موجود در گزارش، طولانی‌ترین حکم زندان متوجه یکی از زندانیان به نام ایوبی است که به ۲۱ سال حبس محکوم شده است. موسی سالارزهی نیز با حکم ۲۰ سال حبس و تبعید مواجه شده است. هرانا گزارش داده که سهیل ستوده‌نیا کرانی و سجاد صادقیان هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند. بازه زمانی احکام صادر شده برای دیگر زندانیان نیز بین ۳ تا ۲۱ سال متغیر است که نشان‌دهنده شدت مجازات‌ها در این پرونده‌ها می‌باشد.

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این ارقام تنها بخشی از ماجراست زیرا گزارش تاکید دارد که این ۲۸ نفر، شمار کل بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه در زندان یزد نیستند. بنابراین، آمار واقعی زندانیان مرتبط با این حوادث قطعاً بالاتر از عدد ذکر شده است. بلاتکلیفی قضایی ۱۳ زندانی دیگر نیز پس از گذشت ماه‌ها از زمان بازداشت همچنان پابرجا مانده است. دلایل مطرح شده در پرونده برخی از این افراد شامل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، تماس با رسانه‌های خارج از کشور و در اختیار داشتن تجهیزات ارتباطی گزارش شده است.

شرایط نگهداری در بند ایزوله زندان یزد

گزارش هرانا توصیف دقیقی از وضعیت فیزیکی بند ایزوله زندان یزد ارائه داده است. این بند که ظرفیت رسمی آن ۴۲ تخت خواب است، معمولاً بین ۴۵ تا ۵۵ زندانی را در خود جای می‌دهد. این ازدحام بیش از حد منجر شده است که شماری از زندانیان ناچار به کف‌خوابی باشند و فضای کافی برای حرکت نداشته باشند. شرایطی که سلامت جسمانی و روانی زندانیان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

علاوه بر ازدحام جمعیت، محدودیت فضای هواخوری و دسترسی نامنظم به امکانات ورزشی از دیگر مشکلات گزارش‌شده در این بند بوده است. این محدودیت‌ها به تنهایی کافی نیستند بلکه ترکیب آن‌ها با مشکلات بهداشتی، شرایط نگهداری را به یک بحران انسانی تبدیل کرده است. هرانا بر این نکته تاکید کرده که این گزارش تنها بخش کوچکی از واقعیت‌های حاکم بر این زندان را نمایان می‌سازد.

فشار بر خانواده‌ها و محدودیت‌های ارتباطی

یکی از ابعاد دیگر این پرونده‌ها، فشار روانی وارد بر خانواده‌های زندانیان است. گزارش‌ها حاکی از محرومیت شماری از زندانیان از ملاقات با خانواده‌هایشان در طی چند ماه اخیر است. این محرومیت منجر به ایجاد فشار و تهدید برای نزدیکان آن‌ها شده است. دسترسی محدود به اطلاعات و عدم شفافیت در وضعیت قضایی، نگرانی‌های عمومی را نسبت به سرنوشت این افراد افزایش داده است.

این وضعیت حقوقی و انسانی نیازمند توجه ویژه نهادهای نظارتی و رسانه‌ای است. پایداری بلاتکلیفی قضایی و عدم رسیدگی به موقع به پرونده‌ها، منجر به تداوم رنج خانواده‌ها شده است. گزارش هرانا به عنوان منبعی مستند، جزئیات دقیقی را در اختیار افکار عمومی قرار داده است. امید می‌رود با انتشار این گزارش، شرایط نگهداری و روند دادرسی این زندانیان بازبینی شود.