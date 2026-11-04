دادستان تهران از صدور کیفرخواست در پرونده‌های مهم شامل شهادت لاریجانی، حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز و ورزشگاه لامرد خبر داد. این اقدامات پس از دستور قوه قضائیه برای رسیدگی ویژه به جرایم جنگی و تروریستی انجام شده است.

علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد که کیفرخواستها در چندین پرونده حساس امنیتی و نظامی که مورد پیگیری جدی نهادهای قضایی بوده، نهایی شده و به دادگاه ارسال گردیده است. وی توضیح داد که این اقدامات در راستای اجرای دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه صورت گرفته که ماموریت دادسرای تهران را به رسیدگی به تمامی پرونده‌های کیفری مربوط به جنگ و حملات تروریستی در سراسر کشور تعیین کرده است.

جزئیات کیفرخواست پرونده شهادت لاریجانی و همراهان

صالحی با اشاره به یکی از پرونده‌های کلیدی اظهار داشت که قرار جلب به دادرسی در پرونده شهادت محمود لاریجانی و همراهانش صادر شده است و کیفرخواست این پرونده قرار است در یکی دو روز آینده به صورت رسمی صادر و ابلاغ گردد. این خبر تایید می‌کند که مراحل مقدماتی دادرسی برای متهمان این حادثه به پایان رسیده و اکنون نوبت به تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه تخصصی است تا مجازات‌های تعیین شده برای عاملان اجرایی و策划 کننده این حمله اعلام گردد.

Also read دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را نیز به دست آوردند

رسیدگی ویژه به حملات به تاسیسات هسته‌ای نطنز و فردو

دادستان تهران همچنین از رسیدگی ویژه به پرونده هدف قرار گرفتن تاسیسات هسته‌ای در نطنز و فردو در خرداد و اسفند ۱۴۰۴ خبر داد. او تصریح کرد که کیفرخواست برای عوامل و کسانی که در این قضیه نقش داشتند صادر شده و پرونده‌ها هم‌اکنون در اختیار دادگاه صالح قرار گرفته‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده سرعت بخشیدن به فرآیند قضایی برای پاسخگویی به اقدامات خرابکارانه علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور است که توسط نهادهای امنیتی شناسایی و پیگیری شده‌اند.

پیگیری پرونده حمله به ورزشگاه لامرد و دیگر رویدادهای امنیتی

وی با بیان اینکه هدف قرار دادن ورزشگاه لامرد از حملاتی بود که مردم پیگیری آن را به شدت مطالبه می‌کردند، اعلام کرد که این پرونده نیز به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست منتهی شده است. صالحی افزود که پیگیری‌های دادستانی تهران شامل پرونده‌های متعددی از جمله شهادت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آسیب به اماکن و تجهیزات فرماندهی انتظامی، شهادت اعضای شورای عالی دفاع، برخورد ناو دنا، واقعه زندان اوین و شهدای ارتش بوده که همگی در حال بررسی دقیق قضایی هستند.

تسریع در دادرسی با نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه

به گفته دادستان تهران، این سرعت در صدور کیفرخواستها نتیجه مستقیم نظارت و دستور رئیس قوه قضائیه است که دادسرای تهران را به عنوان متولی اصلی رسیدگی به پرونده‌های کیفری جنگ در سراسر کشور تعیین کرده است. این رویکرد جدید قضایی باعث شده تا پرونده‌های متعددی که سالها در انتظار بررسی بودند، با اولویت بالا و با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دادستانی تهران به نتیجه برسند و عاملان این جنایات علیه امنیت ملی با قاطعیت و سرعت بیشتری مورد مجازات قرار گیرند.

آینده دادرسی‌ها و واکنش‌های بین‌المللی به پرونده‌های امنیتی

با توجه به نزدیک شدن تاریخ صدور کیفرخواست نهایی برای پرونده‌های حساس مانند شهادت لاریجانی و حملات هسته‌ای، انتظار می‌رود فرآیند محاکمه در دادگاه‌های صالح آغاز شود. این اقدامات در حالی انجام می‌شود که تحلیلگران و کارشناسان امنیتی معتقدند پیگیری جدی این پرونده‌ها پیامی واضح به مخالفان داخلی و خارجی برای تداوم حملات خواهد بود و ثبات حقوقی و قضایی در برخورد با جرایم سنگین علیه امنیت ملی را تقویت می‌کند.