صدور حکم زندان علیه یک وکیل؛ مجازات اعتراض «یک‌سال حضور در ستاد امر به معروف» استمحکومیت مهدی انصاری وکیل دادگستری به ۵ سال حبس، محکومیت نیما حسن‌خانی به دو سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و یک سال حضور در «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» منابع حقوق بشری روز یکشنبه ۱۰ خرداد، از محکومیت مهدی انصاری، وکیل دادگستری به پنج سال حبس، و محکومیت نیما حسن‌خانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ ۱۴۰۴، به «یک سال حضور در ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به علاوه محکومیت‌های دیگر خبر دادند.

سینا یوسفی، وکیل حقوق بشر ساکن آلمان اعلام کرد: «مهدی انصاری، عضو کانون وکلای استان فارس که ۸ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت و سپس با صدور قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شده بود، با حکم دادگاه انقلاب شیراز بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۵ سال حبس و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. » جمهوری اسلامی در ادامه روند فشار و ارعاب وکلای مستقل روز چهارشنبه ۶ خرداد، محمد طریقت اسفنجانی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، را به ۳ سال حبس محکوم کرد و علیه یک وکیل دیگر به نام مهدی رضوی‌فرد به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر کرد.

همزمان خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر استان خوزستان طی حکمی، نیما حسن‌خانی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش از طریق شرکت در اعتراضات»، به دو سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، و یک سال حضور در «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» محکوم کرده است. نیما حسن‌خانی، ورزشکار رشته بدنسازی و از کسبه شهر ایذه، در تاریخ ۱۸ بهمن‌ ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات این شهرستان بازداشت و سپس به زندان شیبان اهواز منتقل شد





