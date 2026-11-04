صدور کیفرخواست برای جنایات جنگی علیه ایران در دادسرای تهران

دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای پرونده‌های کلیدی جنگی و حمله به تأسیسات هسته‌ای خبر داد. رسیدگی به این پرونده‌ها با قاطعیت و در چارچوب قوانین ادامه دارد.

دادستان تهران با اشاره به دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پیگیری جدی جنایتکاران، حتی اگر فرآیند آن طولانی شود، از فعال‌سازی کامل دادسرای ویژه تهران برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری حوزه جنگ در سراسر کشور خبر داد. علی صالحی تأکید کرد که این اقدامات در راستای اجرای منویات امام خمینی و ریاست قوه قضاییه صورت گرفته است.

جزئیات پرونده‌های ارجاع شده به دادگاه

بر اساس اعلام رسمی علی صالحی، دادسرای تهران پس از برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و ضابطان قضایی، بالغ بر ۲۳۴ فقره کیفرخواست را صادر کرده و جهت رسیدگی به محاکم ارسال نموده است. این آمار نشان‌دهنده سرعت و دقت عمل نهادهای قضایی در مواجهه با اتهامات وارده به دشمنان جمهوری اسلامی است.

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حمله به تأسیسات هسته‌ای و پل البرز

یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت، مربوط به اصابت گلوله به تأسیسات هسته‌ای نطنز و فردو در خردادماه و اسفندماه سال ۱۴۰۴ است. علی صالحی تصریح کرد که برای عوامل و کسانی که در این رابطه نقش داشتند، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. همچنین در خصوص پرونده پل B1 کرج نیز علیه سران رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار اقدامات قانونی انجام پذیرفته است.

پرونده‌های مرتبط با فرماندهان سپاه و ارتش

دادستان تهران ضمن اشاره به پرونده ورزشگاه شهر لامرد که مورد مطالبه مردم متدین بود، افزود که کیفرخواست‌های متعددی برای حوادث مختلف صادر شده است. از جمله این موارد می‌توان به پرونده شهادت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اماکن و تجهیزات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین زندان اوین اشاره کرد که همگی با صدور کیفرخواست به دادگاه اعزام شده‌اند.

وضعیت پرونده شهید لاریجانی و شهدای دفاع

در خصوص پرونده شهادت شهید لاریجانی و همراهانش، قرار جلب به دادرسی صادر شده و کیفرخواست آن طی یکی دو روز آینده منتشر خواهد شد. علی صالحی یادآور شد که پرونده مربوط به شهدای شورای عالی دفاع و ناو دنا نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. وی همچنین از ارسال پرونده شکایت ارتش جمهوری اسلامی در خصوص اماکن مورد اصابت و شهدای گرانقدر ارتش به دادگاه خبر داد.

دامنه رسیدگی به جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه

دادستان تهران در پاسخ به پرسش‌ها درباره دامنه پرونده‌ها اعلام کرد که رسیدگی صرفاً متمرکز بر جنگ ۴۰ روزه نیست و پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه نیز در دستور کار قرار دارد. وی با تأکید بر رعایت دقیق قوانین و مقررات در اطلاع‌رسانی به طرف دوم پرونده، از پیگیری جدی و عادلانه تمام پرونده‌های مرتبط با جنایات جنگی و تجاوز به تأسیسات کشور در دادسرای تهران خبر داد.