صدور حکم ۱۸ سال حبس و بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز توسط قوه قضاییه

رئیس کل دادگستری تهران از محکومیت متهمان پرونده‌های ارزی به ۱۸ سال زندان و دستور بازگشت ۱۵۷ میلیون یورو ارز به کشور خبر داد.

ناصر عتباتی ، رئیس کل دادگستری استان تهران، رسماً از صدور احکام قضایی قطعی در سه پرونده مهم مرتبط با تخلفات ارزی و عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد. بر اساس این تصمیمات، متهمان این پرونده‌ها در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده‌اند و حکم بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز نیز برای آنها صادر گردیده است.

تشکیل هیئت ویژه برای مقابله با جرایم ارزی

عبدالحسین مهرپور اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، سال گذشته دستور تشکیل هیئتی تخصصی را برای بررسی و پیگیری دقیق تخلفات ارزی صادر کرد. اعضای این هیئت با دریافت ابلاغیه‌های ویژه مأمور شدند تا به صورت جدی در این حوزه ورود کنند و موضوعات مرتبط را به دقت مورد بررسی قرار دهند. بخشی از اقدامات این هیئت بر محور پیشگیری از وقوع جرم و بخش دیگر بر بررسی و پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از فرآیندهای صادرات و واردات متمرکز بوده است. همچنین موضوع فعالیت تراستی‌ها نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار قرار گرفت و با ورود هیئت ملی ارزی قوه قضاییه و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول شامل سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شد.

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اتهام اخلال در نظام اقتصادی و جزئیات احکام صادره

رئیس کل دادگستری استان تهران توضیح داد که پرونده‌های تشکیل‌شده پس از صدور کیفرخواست وارد فرآیند رسیدگی و محاکمه شدند و در روزهای اخیر سه پرونده از این مجموعه به صدور حکم منتهی شده است. اتهام اصلی مطرح‌شده در این پرونده‌ها اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است. در مجموع سه متهم حقیقی در این پرونده‌ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی نیز در پوشش فعالیت‌های خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آنها کیفرخواست صادر شد. احکام صادرشده شامل ۱۸ سال حبس است و علاوه بر آن مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمات دولتی و مجازات شلاق به‌عنوان مجازات تکمیلی در احکام پیش‌بینی شده است.

اهمیت بازگشت ارز برای تأمین نیازهای اساسی مردم

ناصر عتباتی با تاکید بر اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی تصریح کرد که در شرایط فعلی کشور، تأمین و تنظیم بازار ارز و فراهم‌کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مایحتاج ضروری مردم، کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی افزود که عدم بازگشت ارز و عمل‌نکردن به تعهدات ارزی می‌تواند به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کند و هدف از این اقدامات صیانت از بیت‌المال و حفاظت از منابع ارزی کشور است. دستگاه قضایی با پیگیری پرونده‌های تخلفات ارزی و برخورد قانونی با متخلفان این رویکرد را با جدیت دنبال می‌کند.

ارجاع پرونده‌ها به مجتمع ویژه جرایم اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش این مجموعه در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی بیان کرد که پرونده‌های مرتبط با تخلفات ارزی در نقاط مختلف کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می‌شوند. همکاران قضایی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با قاطعیت و اقتدار به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و احکام مؤثر و بازدارنده‌ای صادر شده است. امیدواریم در کنار اقدامات پیشگیرانه و آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در هیئت ملی ارزی قوه قضاییه، صدور چنین احکامی مانع تکرار تخلفات مشابه شود.