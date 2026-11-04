صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی و حمله سایبری به بانک خون فرانسه

صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی، فعال فضای مجازی، توسط دادگاه ایران تایید شد. همچنین حمله سایبری به بانک خون فرانسه و برنده جایزه سروانتس گزارش شد.

رضا شفاخواه ، وکیل امیرحسین موسوی ، از صدور حکم اعدام برای موکلش خبر داد و این تصمیم را به اتهام افساد فی‌الارض مرتبط با فعالیت مجازی دانست. آقای شفاخواه روز چهارشنبه ۱۳ آبان در پست‌های خود اعلام کرد که دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده است. امیرحسین موسوی که با نام کاربری جیمز بی‌دین شناخته می‌شود، از ۲۸ آذر ۱۴۰۳ در بازداشت به سر می‌برد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که ۱۴ زندانی سیاسی روز ۲۳ مهر نسبت به خطرات جانی این فعال اینترنتی هشدار داده بودند.

تفصیل اتهامات و روند دادرسی پرونده

امیرحسین موسوی ابتدا با پنج اتهام بازداشت شده بود اما شمار آن‌ها به نُه مورد افزایش یافت. اتهامات جدید شامل محاربه و افساد فی‌الارض شد که پس از پخش اعترافات اجباری از صداوسیما به پرونده اضافه گشت. رضا شفاخواه این اعترافات را ساختگی دانست و گفت موکلش پس از ۱۴۸ روز حبس انفرادی وادار به مصاحبه شده است. او مدعی است که فیلم پخش شده تقطیع‌شده و نقض حقوق قانونی موکلش است.

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گزارش تلویزیونی موسوی را به تبادل اطلاعات با اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه متهم می‌کرد. وکیل او تاکید کرد که موکلش شش ماه قبل از آغاز جنگ، یعنی ۲۸ آذر ۱۴۰۳ بازداشت شده بود. این تناقض زمانی آشکار می‌شود که بازداشت پیش از وقوع جنگ صورت گرفته است. همچنین خانواده موسوی از تهدید به تکرار شکنجه‌ها برای دستیابی به این اعترافات خبر داده‌اند.

واکنش فعالان و ارقام اعدام در ایران

۱۴ زندانی سیاسی در بیانیه‌ای ضمن نقد تصویب قوانین شتاب‌زده، هشدار دادند که حتی لایک در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مجازات اعدام داشته باشد. این فعالان اعتقاد دارند که برخوردهای قضایی تشدید شده و دادرسی عادلانه در جریان نیست. سازمان خون فرانسه نیز در گزارش‌های دیگر به نقض حقوق بشر اشاره کرده است. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده‌اند.

به گزارش عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است. این رقم ایران را در رتبه دوم پس از چین قرار داده است. افزایش شمار اعدام‌ها نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف این روند شده‌اند. امیرحسین موسوی هم‌اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود.

حمله سایبری به زیرساخت‌های حیاتی فرانسه

سازمان خون فرانسه، ای‌اِف‌اِس، روز چهارشنبه ۱۳ آبان از هدف قرار گرفتن یک حمله سایبری خبر داد. این نهاد اعلام کرد که روز دوشنبه سامانه‌های کنترل دما در سه مرکز، مورد حمله هکرها قرار گرفتند. حمله‌کنندگان تلاش کرده بودند دمای یخچال‌های ویژه نگهداری خون و پلاسما را به ۱۱۰ درجه برسانند. این در حالی است که دمای استاندارد باید ۳۰ درجه زیر صفر باشد.

وزارت بهداشت فرانسه تاکید کرد که هیچ نمونه خون یا پلاسمایی از دست نرفته است. دفتر استفانی ریس، وزیر بهداشت، سلامت کیسه‌های خون را تایید کرد. تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی وقوع این حمله آغاز شده است. مسئولین فرانسه اشاره‌ای به مظنونان احتمالی نکرده‌اند. این حمله در پی حملات گسترده به فروشگاه‌های اروپایی صورت گرفت.

برندگی ادبیات اسپانیایی‌زبان و جایزه سروانتس

کریستینا فرناندز کوباس، نویسنده و روزنامه‌نگار ۸۱ ساله اسپانیایی، برنده جایزه سروانتس ۲۰۲۶ شد. این جایزه معتبرترین افتخار ادبی در زبان اسپانیایی است. وزارت فرهنگ اسپانیا اعلام کرد که وی به دلیل تحول در داستان کوتاه معاصر انتخاب شده است. مجموعه داستان اتاق نونا که در ایران نیز ترجمه شده، از آثار اوست.

کریستینا فرناندز کوباس در سال ۱۹۴۵ در شهر آرنیس د مار متولد شد. او در رشته‌های حقوق و روزنامه‌نگاری تحصیل کرده است. جایزه سروانتس هر سال در روز ۲۳ آوریل اهدا می‌شود. ارزش نقدی این جایزه ۱۲۵ هزار یورو است. هیئت داوران وی را تأثیرگذار بر ادبیات فانتزی خواندند. او چندین رمان و داستان کوتاه نیز نوشته است.