دادگاه به جرم توزیع کتامین منجر به مرگ متیو پری، حکم سنگینی برای سانگا صادر کرد. این حکم، نشان‌دهندهٔ تأکید بر مسئولیت‌پذیری در قبال جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

سانگا ۴۲ ساله که به پنج فقره اتهام جنایی از جمله توزیع کتامین منجر به مرگ اعتراف کرده بود، در حالی که از عدم پشیمانی خود پس از مرگ پری سخن گفته بود، با حکمی سنگین‌تر از خواسته وکلایش مواجه شد. به گزارش خبرآنلاین؛ سانگا در جلسه دادگاه روز چهارشنبه از نقش خود در تأمین مواد مخدر برای پری ابراز پشیمانی کرد. او در حالی که لباس زندان پوشیده بود، گفت: «مسئولیت کامل اقدامات خود را می‌پذیرم. این‌ها انتخاب‌های وحشتناکی بودند که در نهایت تراژیک از آب درآمدند.

» قاضی ناحیه، شریلین گارنت، در نهایت با مدت حبس پیشنهادی دادستان‌های فدرال موافقت کرد و حکم ۱۵ سال زندان را صادر کرد. این حکم نشان‌دهندهٔ شدت جرم و مسئولیت‌پذیری در قبال عواقب فاجعه‌بار اقدامات مجرمانه است. تصمیم قاضی در پی اعتراف سانگا به نقش او در تأمین کتامین برای متیو پری، بازیگر مشهور، اتخاذ شد که در نهایت منجر به مرگ وی گردید. این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد چگونه یک فرد، با سوءاستفاده از نیازهای دیگران، به راه‌اندازی یک شبکهٔ توزیع مواد مخدر مبادرت می‌ورزد و عواقب جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد. دادگاه و جامعه باید به این نتیجه برسند که سوءاستفاده از آسیب‌پذیری دیگران و تأمین مواد مخدر برای افراد نیازمند، به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید با سخت‌ترین مجازات‌ها مواجه شود.\سانگا در سپتامبر به پنج فقره اتهام جنایی مرتبط با مرگ پری ۵۴ ساله اعتراف کرد. وکلای مدافع او خواستار حکمی محدود به مدت زمان سپری‌شده در بازداشت شده بودند، که نشان‌دهندهٔ تلاش آن‌ها برای کاهش مجازات موکل خود بود. او اولین بار در سال ۲۰۲۴ دستگیر شد و نزدیک به یک سال و هشت ماه در بازداشت به سر برده است. قاضی گارنت گفت که بخشی از استدلال او برای صدور حکم سنگین‌تر، ادامه فروش کتامین توسط سانگا پس از مرگ پری بود که به عقیده او نشان‌دهنده عدم پشیمانی است. این موضوع نشان می‌دهد که قاضی، به شدت به عدم وجود پشیمانی در اقدامات سانگا توجه داشته و آن را عاملی مهم در تعیین مجازات دانسته است. پری پیش از مرگش، از جمله در کتاب خاطرات خود با عنوان «دوستان، عاشق‌ها و آن چیز بزرگ وحشتناک» که سال پیش از مرگش منتشر شد، درباره مبارزه خود با سوءمصرف مواد و مسکن‌های تجویزی نوشته بود. این کتاب، گواهی بر مبارزهٔ طولانی‌مدت او با اعتیاد و مشکلات روحی و روانی است. مقامات فدرال گفته‌اند که پری در طی تزریقات در یک کلینیک که برای کمک به مشکلات اضطراب و افسردگی او بود، به کتامین اعتیاد پیدا کرد. این نشان می‌دهد که چگونه یک مادهٔ درمانی، می‌تواند به یک عامل مخرب و اعتیادآور تبدیل شود و فرد را به ورطهٔ نابودی بکشاند. وقتی پزشکان درخواست او برای افزایش دوز را رد کردند، به منابع جایگزین روی آورد که به گفته دادستان‌ها از اعتیاد او برای سود مالی سوءاستفاده کردند. این موضوع نشان‌دهندهٔ وجود یک بازار سیاه و شبکه‌های غیرقانونی است که از آسیب‌پذیری افراد سوءاستفاده می‌کنند و آن‌ها را به سمت مصرف مواد مخدر سوق می‌دهند.\سانگا که مشتریانش او را «ملکه کتامین» می‌نامیدند، اعتراف کرد که ۵۱ ویال از این ماده را به فرد واسطه‌ای به نام اریک فلمینگ فروخته است. فلمینگ نیز آن‌ها را از طریق دستیار شخصی بازیگر، کنت ایواماسا، به پری فروخت. دادستان‌ها می‌گویند که ایواماسا حداقل سه بار از آن ویال‌ها کتامین به پری تزریق کرد که منجر به مرگ این بازیگر شد. سانگا به یک فقره اتهام نگهداری از محل مرتبط با مواد مخدر، سه فقره توزیع غیرقانونی کتامین، و یک فقره توزیع کتامین منجر به مرگ اعتراف کرد. حکم او سنگین‌تر از حکم دو پزشکی بود که در ارتباط با مرگ پری محکوم شده‌اند و این موضوع باعث نارضایتی وکیل او مارک گراگوس شد. گراگوس پس از جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت: «هیچ راهی وجود ندارد که جاسوین پنج برابر بیشتر از کسی که مواد را به متیو پری تزریق کرده یا دکتری که مواد را تهیه کرده، مقصر باشد.» این اظهارات، نشان‌دهندهٔ اعتراض وکیل به حکم صادرشده و تلاش او برای دفاع از موکل خود است. پروندهٔ سانگا، زوایای تاریک اعتیاد، تجارت مواد مخدر و مسئولیت‌پذیری در قبال اقدامات مجرمانه را روشن می‌کند و ضرورت برخورد قاطع با این جرایم را یادآور می‌شود. این پرونده، هشداری برای جامعه است که باید در برابر سوءاستفاده از نیازهای افراد آسیب‌پذیر هوشیار باشد و با شبکه‌های توزیع مواد مخدر مبارزه کند





