کیفرخواست مدیر مدرسه غیردولتی صعود در شهرکرد صادر شد و عضو هیات علمی انستیتو پاستور هشدار داد موارد ابتلا به کووید و آنفلوآنزا افزایش یافته است.

نصرالدین صالحی ، دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری، چهارشنبه سیزدهم آبان ماه از صدور کیفرخواست برای مدیر مدرسه غیردولتی صعود در شهرکرد خبر داد. این اقدام پس از بررسی اتهامات و تکمیل تحقیقات در دادسرای شهرکرد و ارسال پرونده به دادگاه انجام شده است.

جزئیات پرونده مدرسه غیردولتی صعود

بر اساس گزارش فارس، این کیفرخواست به دلیل جریحه‌دار شدن عفت عمومی صادر شده است. ویدئویی در صفحه رسمی دبیرستان صعود پخش شد که صحنه‌های رقص و ورق‌های بازی را نشان می‌داد. خبرگزاری فارس ورق‌های بازی را مرتبط با قمار توصیف کرده است.

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پس از انتشار ویدئو، آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری موضوع را در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی کرد. مدیرکل این نهاد از برخورد قانونی با افراد مرتبط با این پرونده خبر داد. دادگستری چهارمحال و بختیاری بیست و پنجم شهریور ماه تشکیل پرونده کیفری را اعلام کرده بود.

توجیهات مدیران و سابقه برخوردها

ارشاد شاهقلی، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، بیست و دوم شهریور ماه گفت ویدئو مربوط به دورهمی خانوادگی در فضای مدرسه بوده است. او افزود این ویدئو به اشتباه منتشر و پس از مدت کوتاهی حذف شده است. اما مقامات قضایی همچنان بر مسئولیت مدیر مدرسه تاکید دارند.

برخورد با مدیران مدارس پس از انتشار ویدئوهای ناهنجار سابقه دارد. در مهر ماه هزار و چهارصد و دو، مدیر مدرسه‌ای در کرمان به دلیل پخش ترانه و پایکوبی دانش‌آموزان برکنار شد. همچنین در خرداد هزار و سیصد و نود و هشت، مدیر مدرسه‌ای در مهاباد پس از رقص کردی دانش‌آموزان و معلمان با انتقاد مقامات مواجه شد.

افزایش بیماری‌های تنفسی و کووید ۱۹

آمیتیس رمضانی، عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران، چهارشنبه سیزدهم آبان اعلام کرد موارد ابتلا به عفونت‌های تنفسی با سرد شدن هوا افزایش یافته است. روند ابتلا به کووید ۱۹ از بهار سال جاری صعودی بوده و همچنان ادامه دارد.

او گفت برخلاف سایر کشورها، افزایش آنفلوآنزا در ایران هم‌زمان با روند صعودی کرونا رخ داده است. ویروس آنفلوآنزای نوع بی در حال حاضر غالب است. موارد مثبت آنفلوآنزا نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است.

علائم بیماری و هشدار به مدارس

رمضانی توضیح داد بیماران مبتلا به عفونت‌های تنفسی علائم شدیدتر و طولانی‌تری دارند. سرماخوردگی معمولی طی سه تا چهار روز بهبود می‌یابد اما کووید ۱۹ با تب و لرز همراه است. اختلال بویایی و چشایی در مبتلایان به کرونا کمتر دیده می‌شود.

ویسویه‌های کنونی کرونا از زیرشاخه‌های امیکرون هستند و جهش‌های ویروس می‌تواند اثربخشی پادتن‌ها را کاهش دهد. رمضانی با اشاره به آسیب‌پذیری کودکان زیر ۱۵ سال، بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه در مدارس تاکید کرد. این در حالی است که دسترسی شهروندان به خدمات درمانی به دلیل بحران دارو دشوار شده است.