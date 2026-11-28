سازمان امور دانشجویان بخشنامه‌ای با کد صحت ۲۰ رقمی برای مدارک تحصیلی ابلاغ کرد. اجرای این دستورالعمل جدید از ۲۴ آبان ۱۴۰۵ الزامی است.

سازمان امور دانشجویان با ابلاغ بخشنامه جدیدی دستورالعمل صدور و احراز اصالت مدارک تحصیلی رسمی کشور را به طور کامل بازنگری کرد. بر اساس این تصمیم استراتژیک، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف شده‌اند برای گواهی‌نامه‌های موقت و دانشنامه‌ها از یک کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی یکتا استفاده کنند. این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندها و افزایش امنیت اسناد آکادمیک صورت گرفته است.

اصول جدید صدور مدارک و الزامات فنی

اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان دستورالعمل جامع و یکپارچه‌سازی فرآیندهای صدور مدارک تحصیلی رسمی آموزش عالی کشور را برای کلیه نهادهای آموزشی ابلاغ نمود. این بخشنامه با ایجاد یک چارچوب استاندارد ملی، فرآیند صدور انواع مدارک از جمله گواهی‌نامه موقت، دانشنامه اصلی و دانشنامه المثنی را ساماندهی می‌کند. هدف اصلی این طرح، تسریع و تسهیل ارائه خدمات به فارغ‌التحصیلان داخلی و بین‌المللی با حفظ بالاترین ضوابط امنیتی است.

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قابلیت‌های فنی کد ۲۰ رقمی اصالت

بارزترین ویژگی فنی این بخشنامه جدید، درج اجباری یک کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی برخط بر روی تمامی مدارک تحصیلی رسمی است. هر مدرک صادر شده از این پس دارای یک شناسه یکتای قابل استعلام خواهد بود که امکان احراز اصالت و اعتبار سنجی آن را در بستر اینترنت فراهم می‌سازد. این مکانیزم جدید، فرآیند بررسی مدارک را از حالت فیزیکی و دستی به سمت استعلام الکترونیکی و آنی حرکت داده و نیاز به مکاتبات کاغذی زمان‌بر را از بین می‌برد.

قوانین مربوط به دانشجویان بین‌الملل و تغییرات

بخشنامه جدید در قالب ۹ ماده و ۱۶ تبصره، مجموعه کاملی از ضوابط حقوقی و اجرایی را پوشش می‌دهد. در این دستورالعمل، شرایط خاص صدور مدارک برای دانش‌آموختگان بین‌المللی، نحوه صدور دانشنامه المثنی پس از تغییرات هویتی و ضوابط ویژه برای دانشنامه افتخاری شهدای والامقام به دقت تعیین شده است. همچنین مقررات مربوط به صدور مجدد مدارک برای افرادی که تابعیت ایرانی اخذ کرده‌اند نیز در این بخشنامه گنجانده شده است.

پیوست‌های اجرایی و الزامات ساختاری

جهت جلوگیری از برداشت‌های متفاوت در دانشگاه‌ها، ۱۵ پیوست فنی و اجرایی همزمان با متن اصلی بخشنامه ابلاغ شده است. این پیوست‌ها جزئیات دقیق مربوط به ساختار ظاهری، نحوه درج اطلاعات و الزامات فنی فنی مدارک را تشریح می‌کنند. رعایت همزمان متن اصلی بخشنامه و تمامی پیوست‌های ابلاغی برای کلیه واحدهای مسئول امور دانش‌آموختگان در دانشگاه‌ها الزامی است تا یکنواختی نظام آموزشی حفظ شود.

تاریخ اجرا و تاثیرات آتی بر بازار کار

اجرای این بخشنامه از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا خواهد بود و کلیه رویه‌های گذشته در زمینه صدور مدارک تحصیلی ملغی اعلام می‌گردد. دانشگاه‌ها موظف‌اند از این تاریخ به بعد، تمامی فرآیندهای صدور مدرک را منطبق بر دستورالعمل جدید انجام دهند. انتظار می‌رود با کاهش مراجعات غیرضروری و تسریع در استعلامات، خدمات‌رسانی به دانش‌آموختگان و مراجع ذی‌ربط شفاف‌تر و هوشمندتر شود.