صدور حکم اعدام برای محمدمهدی پارسا در اهواز

دادگاه انقلاب اهواز محمدمهدی پارسا، بازداشت‌شده اعتراضات دی ۱۴۰۴ را به اتهام محاربه و همکاری با خارجی‌ها به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم کرد.

محمدمهدی پارسا ، جوان ۲۱ ساله اهل قلعه‌تل در استان خوزستان ، توسط احسان ادیبی‌مهر ، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز ، به اتهام مشارکت در تخریب یک بانک دولتی به حکم اعدام محکوم شده است. این حکم که در تاریخ ۱۱ آبان ماه صادر گردیده است، در زندان شیبان اهواز به این معترض ابلاغ شده و او در پی صدور حکم بازداشت خود در ۲۱ دی ۱۴۰۴، همچنان در آنجا نگهداری می‌شود.

جزئیات احکام صادره توسط دادگاه انقلاب

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سایت حقوق بشری هرانا در روز یکشنبه، علاوه بر مجازات اعدام، محمدمهدی پارسا به دلیل شرکت در اعتراضات به ۱۰ سال حبس و همچنین تحت اتهام همکاری با دولت‌های خارجی به ۱۰ سال دیگر زندان محکوم شده است. مجموع این مجازات‌ها منجر به حکم ۲۰ سال حبس در کنار اجرای حکم اعدام برای این جوان شده است که قاضی ادیبی‌مهر آن را در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز تصویب نموده است.

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تطبیق وقایع با روند سرکوب در دیگر مناطق

این رویداد در حالی رخ داده است که جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه ۱۷ آبان، سه بازداشت‌شده دیگر شامل حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه را که از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در کرج بودند، اعدام و اموال آن‌ها را مصادره کرد. همچنین صدور احکام اعدام و حبس علیه معترضان دیگر در مشهد و تهران نیز نشان‌دهنده تداوم این روند است و نهاد‌های حقوق بشری هشدارهایی را درباره اعدام‌های زنجیره‌ای توسط جمهوری اسلامی صادر کرده‌اند.

موقعیت جغرافیایی و سوابق بازداشت معترض

پارسا که ساکن شهر قلعه‌تل در استان خوزستان است، پس از بازداشت در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۴ در اهواز، به زندان شیبان این شهر منتقل شد و هنوز در آنجا به سر می‌برد. اتهامات وارد شده به او شامل محاربه به دلیل آنچه "مشارکت در تخریب بانک دولتی در اهواز" خوانده می‌شود، است. این در حالی است که سایر اتهامات مرتبط با فعالیت‌های او در اعتراضات دی‌ماه و ارتباط با دولت‌های خارجی بوده است.

واکنش‌های بین‌المللی و تنش‌های منطقه‌ای

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند و خواستار محاکمه آن‌ها شد. در همین راستا، ترامپ همچنین اشاره کرد که با ایجاد "دروازه آهنین" در کنار "بزرگترین محاصره دریایی"، تقریباٌ هیچ کالایی نمی‌تواند وارد ایران شود یا از آن خارج گردد. این اظهارات نشان‌دهنده تنش‌های دیپلماتیک و اقتصادی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در بازه زمانی اخیر است که همزمان با اخبار مربوط به احکام اعدام در ایران منتشر شده است.