دادگاه کیفری تهران حکم یک سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای را برای پروانه سلحشوری و همکارش صادر کرد.

پرونده مطبوعاتی پروانه سلحشوری و حسن محمدیان در شعبه ۸ دادگاه کیفری یک تهران به نتیجه رسید و حکم نهایی برای این دو چهره رسانه‌ای صادر شد. وکلای این دو نفر با تأیید صحت خبر، جزئیات دقیق رأی صادره را فاش کردند که نشان‌دهنده محکومیت کیفری با در نظر گرفتن تخفیف در نوع اجراست. این حکم پس از آن اعلام شد که هیأت منصفه دیوان عالی کشور پیش‌تر مجرم بودن متهمان را تأیید کرده بود.

جزئیات حکم دادگاه و نقش اظهارات مصاحبه

به گفته محمدعلی کامفیروزی و علی مجتهد زاده، وکلای پرونده، دادگاه با استناد به بخشی از اظهارات خانم پروانه سلحشوری در مصاحبه‌ای که با نشریه دیدار نیوز داشته است، رأی خود را صادر کرده است. متن حکم به صراحت به یک سال حبس تعلیقی و همچنین دو سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای برای متهمان اشاره دارد. این جزئیات نشان می‌دهد که محتوای مصاحبه نقش کلیدی در تعیین میزان مجازات توسط مقام قضایی ایفا کرده است.

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تأیید مجرمیت توسط هیأت منصفه دیوان عالی

جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۵ آبان ماه برگزار شد و تصمیمات مهمی در آن مقطع اتخاذ گردید. چند ساعت پس از پایان این جلسه، خبری مبنی بر آن منتشر شد که هیأت منصفه دیوان عالی کشور، هر دو نفر یعنی پروانه سلحشوری و حسن محمدیان را مجرم دانسته است. در این فرآیند، هیأت منصفه بر این نظر بود که متهمان مشمول تخفیف در مجازات نمی‌شوند، اما حکم نهایی دادگاه با اعمال مواردی، نوع اجرای مجازات را تغییر داد.

واکنش وکلای متهمان و تفسیر رأی صادره

وکلای متهمان یعنی آقایان محمدعلی کامفیروزی و علی مجتهد زاده، با اعلام این خبر، از تصمیم دادگاه برای اعمال حبس تعلیقی و محدودیت‌های شغلی خبر دادند. این وکلا تأکید کردند که حکم صادره، عیناً به بخش‌هایی از سخنان خانم سلحشوری در رسانه‌ها استناد کرده است. این رویکرد قضایی نشان‌دهنده حساسیت ویژه بر محتوای اظهارات مطبوعاتی در پرونده‌های کیفری است و وکلا جزئیات دقیق آراء را شفاف‌سازی کردند.

تأثیرات حقوقی و پیامدهای پرونده رسانه‌ای

صدور دو سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای پروانه سلحشوری و حسن محمدیان داشته باشد. این محدودیت زمانی به همراه حبس تعلیقی، مسیرهای جدیدی را در تعاملات حقوقی و رسانه‌ای پیش روی این چهره‌ها قرار می‌دهد. پرونده‌های مشابه با این ماهیت، همواره چالش‌برانگیز بوده‌اند و نظارت دقیق بر محتوای منتشر شده را به یک الزام جدی تبدیل کرده است.

در مجموع، این رأی نهایی نشان‌دهنده روند پیچیده دادرسی در این پرونده است که از مرحله دادگاه کیفری تا دیوان عالی کشور و هیأت منصفه پیش رفته است. شفاف‌سازی آراء توسط وکلای طرفین، به عموم جامعه و رسانه‌ها کمک می‌کند تا از وضعیت حقوقی دقیق پرونده مطلع شوند. ادامه این پرونده در قالب اجرای حکم‌های صادره، نظارت‌های بیشتری را در پی خواهد داشت.