صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، اعلام کرد برنامه استقرار موشکهای دوربرد تاماهاوک آمریکا در خاک آلمان که پیشتر در دوره ریاستجمهوری جو بایدن مطرح شده بود، دستکم فعلاً متوقف شده است. این تصمیم در حالی مطرح میشود که روابط برلین و واشنگتن پس از انتقادهای اخیر مرتس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، وارد مرحلهای پرتنش شده است. همچنین، مقامهای پنتاگون نسبت به مصرف بالای موشکهای تاماهاوک در جنگ ایران ابراز نگرانی کردهاند.
صدراعظم آلمان اعلام کرد برنامه استقرار موشکهای دوربرد تاماهاوک آمریکا در خاک آلمان فعلاً متوقف شده است . این تصمیم در حالی مطرح میشود که روابط برلین و واشنگتن پس از انتقادهای اخیر مرتس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ، وارد مرحلهای پرتنش شده است.
مرتس همچنین گفته بود آمریکا در مذاکرات با ایران «تحقیر» شده است. همزمان، مقامهای پنتاگون نسبت به مصرف بالای موشکهای تاماهاوک در جنگ ایران ابراز نگرانی کردهاند. بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا تنها در چهار هفته نخست جنگ، بیش از 850 موشک کروز تاماهاوک شلیک کرده است. به همین دلیل، بحثهای داخلی در وزارت دفاع آمریکا درباره افزایش ذخایر و تأمین تعداد بیشتری از این تسلیحات آغاز شده است. همچنین، پاکستان به عنوان یک میانجی در منطقه ادامه میدهد
صدراعظم آلمان تاماهاوک برنامه استقرار خاک آلمان متوقف شده است روابط برلین و واشنگتن انتقادهای اخیر مرتس جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مقامهای پنتاگون قیمت دلار قیمت طلا قیمت سکه