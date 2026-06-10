وزیر جنگ آمریکا مدعی شد که آمریکا به «تاسیسات کلیدی» حمله خواهد کرد و بمبهایی به صورت پیدرپی بر تأسیسات کلیدی در ایران فرود خواهند آمد.
به گزارش مشرق، بررسیها نشان میدهد که تا این لحظه اخبار مربوط به صدای انفجار در جزایر کیش و قشم صحت نداشته و صداهای شنیده شده مرتبط با درگیری در خلیجفارس است.
براساس گزارش منابع محلی، دقایقی پیش صدای انفجار در اطراف میناب و سیریک شنیده شد. وزیر جنگ آمریکا گفت که آمریکا به «تاسیسات کلیدی» حمله خواهد کرد. وزیر جنگ دولت ترامپ با تکرار زیاده خواهی های این کشور مدعی شد: «فرماندهی مرکزی امشب مشغول خواهد بود، چون رئیسجمهور ترامپ گفته است که ما به ایران ضربه وارد خواهیم کرد.
وی مدعی شد: همانطور که رئیسجمهور ترامپ گفته است، آنها در حال طولانیکردن روند مذاکرات هستند و آن را بهصورت مرحلهبهمرحله و با تأخیر پیش میبرند. وزیر جنگ آمریکا ادعا کرد: در عوض، از سوی ایالات متحده آمریکا بمبهایی بهصورت پیدرپی بر تأسیسات کلیدی در ایران فرود خواهند آمد.
هگست با تکرار زیاده خواهی های واشنگتن مدعی شد: این اقدامات «نه به این دلیل است که ما میخواهیم چیزی را که لازم نیست دوباره از نو شروع کنیم»، بلکه به این دلیل است که وزارت جنگ «آماده است شرایط را تعیین کند تا اطمینان حاصل شود به نوع توافقی برسیم که رئیسجمهور ترامپ انتظار دارد.
صدای انفجار در جزایر کیش و قشم صحت ندارد صدای انفجار در میناب و سیریک شنیده شد درگیری در خلیجفارس جریان دارد وزیر جنگ آمریکا مدعی شد که آمریکا به «تاسیسات بمبهایی به صورت پیدرپی بر تأسیسات کلیدی در ا