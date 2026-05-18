صداوسیمای رژیم، به ویژه در دوران رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، به یک پادگان تبدیل شده است. مجریان این تلویزیون با میهمانان نظامی ماسک‌پوش و سلاح در دست، رجز می‌خوانند و در استودیو با کلاشنیکف شلیک می‌کنند. همچنین، تصاویری از سطح شهرها و تجمعات هواداران جمهوری اسلامی منتشر شده که نشان می‌دهد، نیروهای نظامی در حال آموزش کار با اسلحه جنگی به کودکان و نوجوانان هستند.

صداوسیمای رژیم : از «دانشگاه» ادعایی خمینی تا « پادگان » محبوب خامنه‌ای‌هاروح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، مدعی بود حکومت تحت امرش، صداوسیما را به «دانشگاه عمومی» تبدیل می‌کند و با «آموزش اصول اسلامی و اخلاق» جامعه را به «سوی کمال» و مردم ایران را به بهشت هدایت خواهد کرد.

اما به نظر می‌رسد صداوسیمای جمهوری اسلامی در دوره حکمرانی علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، و به ویژه در آغاز «حکومت اسمی» خامنه‌ای دوم، به یک پادگان تمام‌عیار تبدیل شده است. در تلویزیونی که طی ۴۷ سال آخوندهای حکومتی تلاش کردند مردم را به زور هم که شده به سمت خدا و بهشت ببرند، حالا مجریانی کم‌سواد و با حداقل‌های استاندار رسانه‌، به‌تنهایی یا همراه با میهمانان نظامی ماسک‌پوش، سلاح در دست می‌گیرند، برای آن‌چه دشمن می‌نامند رجز می‌خوانند، و در استودیو با کلاشنیکف شلیک می‌کنند.

در تازه‌ترین مورد پس از شلیک با اسلحه به سمت پرچم کشور امارات، مجری و کارشناس نظامی ماسک‌پوش تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی در استودیو به سوی تصاویر رهبران آمریکا و اسرائیل شلیک کردند. همزمان با این برنامه تلویزیونی تصاویری هم از سطح شهرها و تجمعات هواداران جمهوری اسلامی منتشر شده است که نشان می‌دهد، نیروهای نظامی در حال آموزش کار با اسلحه جنگی به کودکان و نوجوانان هستند.

مریم مقدم روزنامه‌نگار مقیم لندن، در همین زمینه به صدای آمریکا گفت: «صدا و سیما دهه‌ها است به ابزاری برای نفرت‌پراکنی و سرکوب و ایجاد دشمنی تبدیل شده است. » او افزود: «حکومت جمهوری اسلامی که حالا از کمترین مشروعیت در ایران برخوردار است، فضای جنگی را از خیابان به اتاق نشیمن ایرانیان وارد کرده و این پیام را به سطح جامعه می‌رساند که تهدید و فضای امنیتی دائمی است و از این تهدید دائم کوتاه نخواهد آمد.

» کاربران فضای مجازی نیز واکنش گسترده‌ای به این اقدام صداوسیمای جمهوری اسلامی و مجریان اسلحه به دست آن نشان دادند و رفتار این روزهای مجریان تلویزیون رژیم ایران را تکرار الگوی رسانه‌ای دیکتاتورهایی مثل قذافی در لیبی یا پدر و پسر اسد در سوریه دانسته و نوشتند: «روزهایی قبل از سقوط رژیم قذافی هم دقیقا به دست مجری تلویزیون تفنگ داده بودند





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صداوسیمای رژیم علی خامنه‌ای پادگان حکومت اسمی حکومت جمهوری اسلامی صدا و سیما مجریان اسلحه به دست تجدید الگوی رسانه‌ای دیکتاتورهای تجارب گذشته نفرت‌پراکنی و سرکوب و ایجاد دشمنی فضای جنگی را از خیابان به اتاق نشیمن ایرانیان تصاویری از سطح شهرها و تجمعات هواداران جمهوری نیروهای نظامی در حال آموزش کار با اسلحه جنگی ب مریم مقدم صدای آمریکا کاربران فضای مجازی

United States Latest News, United States Headlines