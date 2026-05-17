صحنه تلخ ونیمار برای جام جهانی ۲۰۲۶ در مقابل کوریტიبا، اشتباه عجیب!

آخرین پرده از نمایش باشگاهی پیش از اعلام فهرست نهایی تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ ، برای نیمار طعم تلخی داشت. نه فقط به خاطر شکست ۳بر صفر سانتوس مقابل کوریتیبا ، بلکه به دلیل اشتباهی که مثل یک صاعقه روی سرش فرود آمد.

دقیقه ۶۷ بازی بود. نیمار با دستی روی بدنش، از درد به کادر فنی اشاره کرد و برای مداوا کنار خط رفت. همه‌چیز عادی به نظر می‌رسید؛ یک توقف کوتاه، چند حرکت کششی، و بازگشت به میدان. اما ناگهان تابلو الکترونیکی داور چهارم بالا رفت؛ شماره ۱۰ روشن شد و این یعنی نیمار تعویض شد.

روبینیو جونیور وارد زمین شد و در همان لحظه، واقعیت عجیب و باورنکردنی آشکار شد. این تعویض قرار نبود برای نیمار باشد. اشتباهی ساده اما جبران‌ناپذیر رخ داده بود. وقتی بازیکن جایگزین قدم به زمین گذاشت، قانون دیگر اجازه بازگشت به نیمار را نمی‌داد.

صورت نیمار از ناباوری به خشم تغییر کرد. این فقط یک تعویض نبود؛ این شاید آخرین فرصت او برای درخشیدن پیش از اعلام لیست جام جهانی بود. فرصتی که شاید می‌توانست نظرها را تغییر دهد، حالا با یک اشتباه دود شده بود. او کاغذی را که نام بازیکن مورد نظر سرمربی روی آن نوشته شده بود، مقابل دوربین‌ها گرفت؛ حرکتی اعتراضی، بی‌کلام اما گویا.

پیامی واضح: «من قرار نبود بیرون بیام. » شبی که سانتوس باخت، نیمار بیشتر از نتیجه، قربانی اشتباه عجیب شد؛ اشتباهی که شاید تاثیرش فراتر از یک مسابقه باشد





