صادرات فرش ترکیه در سه ماهه اول سال جاری: درآمد 634 میلیون دلاری

تولیدکنندگان فرش ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، با وجود چالش‌های جهانی، به درآمد 634 میلیون و 419 هزار دلاری از صادرات دست یافتند. ایالات متحده، عربستان سعودی و بریتانیا، بازارهای اصلی هدف بودند. رئیس انجمن صادرکنندگان فرش منطقه جنوب شرقی آنادولو، به مشکلات ناشی از جنگ و موانع گمرکی اشاره کرد، اما بر هدف بلندپروازانه 3.5 میلیارد دلاری برای پایان سال تأکید نمود.

تولیدکنندگان فرش ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی موفق به کسب درآمد ی قابل توجه از صادرات کالا شدند. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، این تولیدکنندگان در بازه زمانی سه ماهه اول سال، مبلغی معادل 634 میلیون و 419 هزار دلار از صادرات فرش به دست آوردند. این رقم نشان‌دهنده عملکردی مثبت و ادامه‌دار در صنعت فرش ترکیه است، با وجود چالش‌ها و موانع موجود در بازارهای جهانی. این موفقیت، حاصل تلاش‌های مستمر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ترکیه در راستای حفظ و ارتقای جایگاه خود در بازارهای بین‌المللی است.

از دیگر نکات قابل توجه در این آمار، حجم صادرات فرش است. در سه ماهه اول سال جاری، 126 میلیون و 97 هزار متر مربع فرش از ترکیه صادر شده است. این حجم بالای صادرات، نشان از تقاضای جهانی برای فرش‌های تولیدی ترکیه دارد و همچنین، توانایی تولیدکنندگان ترک در تأمین این تقاضا را نشان می‌دهد. این آمار و ارقام، زمینه‌ساز امیدواری و خوش‌بینی در میان فعالان صنعت فرش ترکیه شده و آن‌ها را به ادامه تلاش برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود ترغیب می‌کند.\انجمن صادرکنندگان منطقه جنوب شرقی آنادولو، با ارائه داده‌های دقیق، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان فرش ترکیه در سه ماهه اول سال جاری، به 182 کشور و منطقه آزاد در سراسر جهان کالا صادر کرده‌اند. این پراکندگی جغرافیایی، نشان‌دهنده نفوذ گسترده فرش‌های ترکیه‌ای در بازارهای جهانی است و همچنین، توانایی تولیدکنندگان ترک در برآورده کردن نیازهای متنوع مشتریان در سراسر جهان را به نمایش می‌گذارد. نکته جالب توجه دیگر، ترکیب صادرات بر اساس نوع فرش است. بیشترین درآمد حاصل از صادرات فرش مربوط به فرش‌های ماشینی بوده است که مبلغی بالغ بر 501 میلیون و 788 هزار دلار را به خود اختصاص داده است. این امر، نشان‌دهنده محبوبیت بالای فرش‌های ماشینی در بازارهای جهانی و همچنین، توانایی تولیدکنندگان ترک در تولید این نوع فرش با کیفیت و قیمت رقابتی است. پس از فرش‌های ماشینی، فرش‌های تافتینگ با طراحی ویژه با 104 میلیون و 719 هزار دلار، فرش‌های دستباف با 25 میلیون و 830 هزار دلار و گلیم با 2 میلیون و 83 هزار دلار قرار دارند. این تنوع در انواع فرش‌های صادراتی، نشان‌دهنده توانایی ترکیه در پاسخگویی به سلایق و نیازهای مختلف مشتریان در سراسر جهان است.\ایالات متحده آمریکا، به عنوان بزرگترین بازار هدف صادرات فرش ترکیه در سه ماهه اول سال جاری شناخته شده است. عربستان سعودی و بریتانیا نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. زینال عابدین کاپلان، رئیس انجمن صادرکنندگان فرش منطقه جنوب شرقی آنادولو، در مصاحبه‌ای با خبرنگار آنادولو، به اهمیت صادرات فرش ترکیه به سراسر جهان اشاره کرد. وی با تأکید بر تأثیر بحران‌های اقتصادی جهانی و جنگ‌ها بر فعالیت صادرکنندگان، به وجود برخی مشکلات و موانع در این زمینه اشاره کرد. کاپلان اذعان داشت که مشکلاتی در زمینه گمرکی در برخی کشورها وجود دارد، اما با این وجود، صنعت فرش ترکیه با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد. او همچنین به مشکلات ناشی از جنگ در مناطق خاورمیانه، روسیه، اوکراین، فلسطین، لیبی و سوریه اشاره کرد. کاپلان با ابراز اطمینان از غلبه بر این مشکلات، بر هدف بلندپروازانه خود برای پایان سال جاری مبنی بر دستیابی به 3.5 میلیارد دلار درآمد از صادرات فرش در سراسر ترکیه تأکید کرد. این هدف، نشان‌دهنده عزم راسخ صنعت فرش ترکیه برای ادامه رشد و توسعه و حفظ جایگاه خود در بازارهای جهانی است





