خبرگزاری یونهاپ کره‌جنوبی به نقل از منابع آگاه دولتی گزارش داد که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، احتمالاً در هفته آینده به کره‌شمالی سفر خواهد کرد. اعزام تیم‌های امنیتی و تشریفاتی چین به پیونگ‌یانگ برای آماده‌سازی مقدمات سفر، از جمله نشانه‌های قطعی این دیدار دیپلماتیک است.

اعزام تیم‌های امنیتی و تشریفاتی چین به پیونگ‌یانگ برای آماده‌سازی مقدمات سفر، از جمله نشانه‌های قطعی این دیدار دیپلماتیک است. دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن رصد تحولات، ابراز امیدواری کرد که این سفر نقش سازنده‌ای در برقراری صلح و ثبات در شبه‌جزیره کره ایفا کند. سئول همچنین از پکن خواسته است که در جریان این دیدار، از نفوذ خود برای میانجیگری میان پیونگ‌یانگ و واشنگتن جهت ازسرگیری مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای استفاده کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شی جین‌پینگ در روزهای گذشته میزبان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در پکن بود. تحلیلگران بر این باورند که با توجه به دیدارهای اخیر، رئیس‌جمهور چین تلاش دارد تا با اتخاذ رویکردی متوازن، ضمن تأکید بر هدف خلع سلاح هسته‌ای (مورد تأکید واشنگتن)، با سیاست انزوای پیونگ‌یانگ نیز مخالفت کرده و به عنوان یک بازیگر کلیدی در ثبات منطقه‌ای ایفای نقش کند.





