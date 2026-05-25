شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در تالار بزرگ خلق در پکن دیدار کردند، دوشنبه ۲۵ مه ۲۰۲۶شی جین پینگ در پکن با میانجیگران اصلی در گفتوگوهای ایران و آمریکا دیدار کرد. رسانههای دولتی چین گزارش دادند که تلاشهای دیپلماتیک چندین کشور برای پایان رسمی به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جریان است. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، برای یک سفر رسمی چهار روزه در چین است و امروز تلویزیون دولتی پاکستان گزارش کرد که فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح پاکستان، هم به او پیوسته و در این ملاقات حضور داشته است.
به گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، آقای شریف در پکن و در حضور عاصم منیر به رهبران چین گفت: «جهان در حال گذر از لحظهای بحرانی است. » او همچنین گفت: «پاکستان با صداقت نقش میانجی آمریکا و ایران را ایفا کرده است. فیلد مارشال در تهران بود و نمیخواست این سفر مهم را از دست بدهد. »آقای شریف پیش از آن با لی چانگ، نخستوزیر و دومین مقام ارشد چین، ملاقات کرده بود.
چین گفته است که با پاکستان همکاری خواهد کرد تا «در بازگرداندن هرچه سریعتر صلح و ثبات به خاورمیانه مشارکت مثبتی داشته باشد. »عباس اکبری، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه، اعدام شد. فیلد مارشال عاصم منیر جمعه و شنبه به همراه محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای میانجیگری با آمریکا در تهران بود.
آقای شریف سفر رسمی چهار روزه خود به چین را روز شنبه از شهر هانگژو آغاز کرد و در آنجا کنفرانس سرمایهگذاری مشترک چین و پاکستان را ریاست کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مقامهای آمریکایی که از پیشرفت در مذاکرات میگویند، گفت که در برخی موضوعات دو طرف به جمعبندی رسیدهاند اما نمیتوان گفت که توافق قریبالوقوع است.
اسماعیل بقایی مواضع ضدونقیض مقامهای آمریکا و سابقه حمله این کشور در میانه مذاکره را ازجمله دلایل این امر عنوان کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته است که توافق میان تهران و واشنگتن «هنوز در حال پیشرفت است». دونالد ترامپ هم دیروز از نزدیک شدن به توافق گفته بود اما بعد تاکید کرد که عجلهای برای رسیدن به توافق ندارد.
