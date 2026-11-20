دانشمندان در جمهوری دموکراتیک کنگو با بررسی ویروس ایوبولا گونه بوندیبوگیو به یافته‌های تازه‌ای دست یافتند. این شیوع تا ۲۹ آبان بیش از ۵۵۰۰ کشته و ۱۱ هزار مبتلا ثبت کرده است.

دانشمندان در جمهوری دموکراتیک کنگو با بررسی گونه نادر ویروس ایوبولا موسوم به " بوندیبوگیو" به یافته‌های تازه‌ای درباره علائم بیماری و میزان مرگ‌ومیر آن دست یافته‌اند. این بیماری طی شش ماه اخیر بیش از ۵۵۰۰ نفر را کشته و همچنان به سرعت در حال گسترش است. گزارش رویترز در روز جمعه ۲۹ آبان از زمان اعلام شیوع بیماری در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد بیش از ۱۱ هزار نفر به ایوبولا مبتلا شده‌اند.

سرعت گسترش ویروس و نگرانی‌های پزشکی

سرعت گسترش این گونه تقریباً دو برابر شیوع گسترده ایوبولا در غرب آفریقا طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ است. یکی از یافته‌های مهم دانشمندان این است که بر خلاف تصور رایج، خونریزی تنها در حدود ۵ تا ۱۰ درصد مبتلایان به گونه بوندیبوگیو مشاهده می‌شود. یاپ بوم از مسئولان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا گفت شباهت علائم این بیماری به بیماری‌های شایع‌تری مانند مالاریا تشخیص زودهنگام آن را دشوار کرده است.

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چالش‌های تشخیص و آمار مرگ‌ومیر کودکان

به گفته یاپ بوم، آزمایش‌های اولیه نیز به دلیل طراحی برای شناسایی گونه‌های دیگر ایوبولا قادر به تشخیص بوندیبوگیو نیستند. این مشکلات باعث شده بسیاری از مبتلایان به‌ موقع شناسایی نشوند و حدود ۷۰ درصد بیماران همچنان در خارج از مراکز درمانی جان خود را از دست بدهند. وضعیت کودکان به‌ ویژه نگران‌کننده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت کنگو و سازمان جهانی بهداشت، از ۱۲۰۷ کودک زیر پنج سال مبتلا، ۸۴۴ نفر یعنی حدود ۷۰ درصد جان باخته‌اند.

تفاوت علائم در کودکان و بزرگسالان

این در حالی است که میزان مرگ‌ومیر در میان بزرگسالان حدود ۵۰ درصد گزارش شده است. کاترین اسمال‌وود، مسئول مقابله با ایوبولا در سازمان جهانی بهداشت، گفت علائم گوارشی در کودکان بیشتر از تب مشاهده می‌شود و همین موضوع تشخیص و درمان سریع را دشوارتر می‌کند. با این حال، بررسی‌های ژنتیکی نشان می‌دهد ویروس بوندیبوگیو بر خلاف نگرانی‌های اولیه به‌ سرعت جهش پیدا نمی‌کند و قابلیت سرایت آن افزایش نیافته است.

پیشگیری و کاهش مرگ‌ومیر با مراقبت‌های فوری

کارشناسان تأکید دارند شناسایی سریع بیماران، جداسازی مبتلایان دارای علائم، و ارائه مراقبت‌های درمانی مناسب می‌تواند میزان مرگ‌ومیر را به‌ طور قابل‌ توجهی کاهش دهد. در حال حاضر هیچ واکسن یا درمان تأییدشده‌ای برای این گونه ایوبولا وجود ندارد. پژوهشگران اکنون در حال بررسی اثربخشی واکسن "اروِبو" ساخت شرکت آمریکایی مِرک هستند که برای گونه زئیر ایوبولا تولید شده است.

توسعه واکسن‌های اختصاصی و اقدامات آینده

همچنین آزمایش واکسن‌های اختصاصی بوندیبوگیو و داروهای شرکت‌های آمریکایی گیلید ساینسز و مَپ بایوفارماسوتیکال در دستور کار قرار گرفته است. دانشمندان امیدوارند نتایج این تحقیقات به مهار دومین شیوع بزرگ ایوبولا در تاریخ کمک کند. واکسیناسیون کارکنان حوزه سلامت و نیروهای امدادرسان بشردوستانه در کنگو که در خط مقدم مقابله با شیوع بیماری ایوبولا فعالیت می‌کنند، از جمله اقدامات جاری برای کنترل اپیدمی است.