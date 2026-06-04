حکومت طالبان به تدریج محدودیتهای خود علیه جامعه شیعیان افغانستان را افزایش داده است. در تازهترین مورد، یکی از روحانیان شیعه در کابل، طالبان را متهم کرده است که او را به دلیل «اجرای عقد ازدواج موقت» احضار کرده است و با او بدرفتاری کردهاند.
نماز عید قربان در کابل. شیعیان افغانستان، طالبان را به محدود کردن مراسم عاشورا و تحمیل زمان برگزاری اعیاد متهم میکنندحکومت طالبان به تدریج محدودیتهای خود علیه جامعه شیعیان افغانستان را افزایش داده است.
در تازهترین مورد، یکی از روحانیان شیعه در کابل، طالبان را متهم کرده است که او را به دلیل «اجرای عقد ازدواج موقت» احضار کرده است و با او بدرفتاری کردهاند. ازدواج موقت (صیغه یا متعه) در فقه شیعه جعفری پذیرفته شده است، اما در فقه حنفی که طالبان نیز به آن پایبند هستند، مجاز نیست. فقه جعفری در دوران حکومت جمهوری اسلامی افغانستان پیش از طالبان به طور رسمی به رسمیت شناخته شده بود.
اما حکومت طالبان قوانین دولت پیشین را لغو کرده و فقه حنفی را به طور انحصاری ترویج و مبنای قوانین شرعی در کشور خواندهاند
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