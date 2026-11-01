شهردار شیراز ضمن تشریح فرایند عادلانه تبدیل وضعیت ۳۲ نیروی شرکتی، بر رعایت ضوابط قانونی تأکید کرد. همچنین عضو شورا خواستار جلوگیری از توقف پروژه‌های کلان شهری در پایان دوره مدیریت شد.

شهردار شیراز در صحن علنی شورای اسلامی شهر ، به پاسخگویی درباره تبدیل وضعیت ۳۲ نیروی شرکتی شهرداری پرداخت و بر رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض در این فرایند تأکید کرد. این جلسه همزمان با بررسی موضوعات مهم شهری و انتقاداتی پیرامون سرعت پیشروی پروژه‌های زیرساختی برگزار شد.

تشریح فرایند عادلانه استخدام ۳۲ نیروی شرکتی

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در پاسخ به پرسش‌های اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، مراحل پیچیده و قانونی تبدیل وضعیت ۳۲ نیروی پیمانی و شرکتی را تشریح کرد. وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه رابطه شخصی، نگاه سلیقه‌ای یا بی‌عدالتی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت نداشته است، اعلام کرد که مدیریت شهری تلاش کرده دغدغه‌های همه اعضای شورا را مورد توجه قرار دهد. اسدی تصریح کرد که هدف اصلی این تصمیم، ایجاد تعادل و پاسخگویی در برابر وجدان و مقررات قانونی بوده است.

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وی افزود که برای انجام این فرایند، مکاتبات متعددی با سازمان اداری و استخدامی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام شد و پس از پیگیری‌های لازم، تمام مجوزهای مورد نیاز اخذ گردید. همچنین استعلام‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح صورت گرفت و مستندات و مدارک مربوط به صورت کامل ارائه شد تا شفافیت کامل در روند تصمیم‌گیری حاکم باشد.

مقایسه فرایند استخدامی با آزمون آتش‌نشانی

شهردار شیراز در ادامه سخنان خود به تفاوت فرایند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با آزمون استخدامی اخیر آتش‌نشانی اشاره کرد و توضیح داد که در مورد جذب ۳۰۸ نیروی آتش‌نشانی، شهرداری نقشی در برگزاری آزمون نداشته و سازمان سنجش آموزش کشور مجری این فرایند بوده است. اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در چارچوب فرایندی متفاوت و با مسئولیت و پیگیری مستقیم شهرداری دنبال شد که در آن تلاش شده نهایت دقت و رعایت ضوابط به کار گرفته شود.

اسدی با اشاره به جمعیت قابل توجه نیروهای شرکتی در مجموعه شهرداری خاطرنشان کرد که بیش از سه هزار نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. وی بیان کرد که طبیعی است حتی اگر سهمیه بیشتری برای تبدیل وضعیت اختصاص می‌یافت، باز هم تعداد زیادی از کارکنان انتظار داشتند نام آن‌ها در فهرست قرار گیرد و با تبدیل وضعیت ۲ هزار نفر نیز همچنان افرادی از این فهرست باقی می‌ماندند. بنابراین، تصمیم‌گیری در این زمینه کاملاً تابع مجوزها و ظرفیت‌های قانونی موجود است.

سیاست‌های انقباضی جذب نیرو و پاسخگویی به مطالبات

شهردار شیراز با اشاره به سیاست‌های مدیریت شهری در حوزه نیروی انسانی، از محدودیت جذب نیرو طی سال‌های اخیر سخن گفت. وی بیان کرد که شهرداری شیراز در مقایسه با سایر کلان‌شهرها و حتی در سطح کشور، طی چهار تا پنج سال گذشته در زمینه جذب نیروی جدید بسیار انقباضی عمل کرده و از ورود گسترده نیرو به مجموعه شهرداری جلوگیری شده است. این رویکرد انقباضی نشان‌دهنده توجه ویژه به بهینه‌سازی منابع انسانی در شرایط اقتصادی فعلی است.

اسدی با تأکید بر اینکه کارکنان حق دارند مطالبات و پرسش‌های خود را از مدیریت شهری پیگیری کنند، گفت که کارکنان آزاد هستند برای طرح پرسش‌ها و پیگیری حقوق و مطالباتشان به اعضای شورا و مجموعه مدیریت شهری مراجعه کنند. وی افزود که ما نیز وظیفه داریم پاسخگوی آن‌ها باشیم و هیچ‌گونه حائل بین مدیریت و کارکنان در زمینه رفع مشکلات حقوقی و انضباطی وجود ندارد.

لزوم حمایت از پروژه‌های کلان شهری در پایان دوره

رضا محمدیان، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز، در نطق پیش از دستور با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای طرح‌های بزرگ شهری، خواستار جلوگیری از توقف یا به تعویق افتادن پروژه‌های کلان به دلیل نزدیک شدن به پایان دوره فعالیت شورای شهر و مدیریت شهری شد. وی با اشاره به موقعیت راهبردی شیراز در جنوب کشور، آن را یکی از محورهای اصلی کشور و شاید مهم‌ترین شهر در جنوب ایران دانست که می‌تواند پشتیبانی ستادی از شهرها و استان‌های جنوبی داشته باشد.

محمدیان افزود که باید به شیراز به‌عنوان مرکز قدرت راهبردی کشور در جنوب یا پایتخت جنوب کشور نگاه ویژه‌تری داشته باشیم و زیرساخت‌های موردنیاز این شهر را تقویت کنیم. وی بیان کرد که این زیرساخت‌ها برای پشتیبانی از استان‌های جنوبی، نه‌تنها در شرایط جنگ، بلکه در همه حوزه‌ها از جمله توسعه اقتصادی آینده و پشتیبانی اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارند و شیراز باید به‌عنوان یک مرکز مهم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

انتقاد از شایعات تغییرات مدیریتی در استان

در بخش دیگری از نطق خود، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر شیراز با انتقاد از انتشار اخبار غیرقطعی درباره تغییر برخی مدیران کل استان فارس، اظهار کرد که متأسفانه گاهی اخباری درباره تغییر مدیران منتشر می‌شود. به نظر می‌رسد برخی جریان‌های سیاسی در حمایت یا مخالفت با اشخاص مختلف، چنین فضایی را ایجاد کنند که باعث ایجاد ابهام و نگرانی در بدنه اجرایی شهر می‌شود.

پس از طرح پرسش‌های اعضای شورای اسلامی شهر و پاسخ‌های شهردار شیراز، موضوع میزان قانع‌کننده بودن توضیحات اسدی به رأی گذاشته شد. در نهایت، هشت نفر از اعضا پاسخ‌های شهردار را قانع‌کننده دانستند و سه نفر نیز اعلام کردند که از توضیحات ارائه‌شده قانع نشده‌اند. این رأی‌گیری نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها در شورای شهر درباره نحوه مدیریت شهری و شفافیت در فرایند تبدیل وضعیت نیروها است.