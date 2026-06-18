ملک اقتصادی و در عین حال بازیگر کلید در بهبود روابط امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی؛ تحول استراتژیک ابوظبی در دستان شیخ طحنون، مشاور امنیت ملی و ناظر بر ثروت ملی.
مقدمهای بر نقش شماری که کمتر دیده میشود اما تأثیر عظیمی بر اقتصاد و سیاست منطقه دارد. شیخ طحنون بن زاید آلی نهیان، گرچه بیشتر به عنوان حکمران ۱٫۵ تریلیون دلاری امارات شناخته میشود، در پشت پردهٔ سیاست خارجی این کشور به عنوان واسطهٔ میان ایران و کشورهای غربی بر عهده گرفته است.
در دو سال گذشته، او با ادغام توانمندۀ اقتصادی در کنار روشهای عملیگرایانه فکری، گامهای کلیدی در بازسازی روابط با جمهوری اسلامی برداشته و در عین حفظ تعادل با قدرتهای غربی، راهی نو برای حل مشكلات منطقهای ایجاد کرده است. از دیدگاه اقتصادی، ابوظبی طی دهه گذشته از وابستگی شدید به نفت فراتر رفته و به یک مرکز بینالمللی خدمات مالی، هوش مصنوعی و سرمایهگذاری جهانی تبدیل شده است.
این تحولی که بهصورت مستمر در قالب شبکهای از صندوقهای ثروت ملی و شرکتهای سرمایهگذاری پیش میرود، درآمدهای متنوعی برای دولت بهوجود آورده تا بتواند در مواجهه با شوکهای ژئوپلیتیکی، بهخصوص در زمینه روابط ایران، بهصورت مستقل عمل کند. شیخ طحنون، از لبههای این تغییر هوشمندانه، روابط دو جانبه را با توجه به نیازهای اقتصادی و امنیتی در سطح بالای تصمیمگیری هدایت میکند.
آنچه که بهطور خاص برجسته است، دخالت او در میزبانی کانالهای ارتباطی مستقیم با رهبران جمهوری اسلامی و همزمان حفظ ارتباط مثبت با کشورهای غربی است. این کار باعث شد تا در طول جنگ ۲۰۲۲، امارات امواجی از پیامدهای معلقبودن بین ایران و غرب را کنترل کند و در نهایت صلح و ثبات منطقهای را بهدست آورد.
در زمینهٔ سیاست خارجی، شیخ محمد بن زاید، پدر شیخ طحنون و حاکم ابوظبی، نقش اصلی را ایفا میکند و اقناع شدیدی برای برقراری تعهدات امنیتی در طول جنگ اعلام کرده است. اما با ظهور شیخ طحنون، شیوهٔ کنجکاوتی از تغییر ابراز شد؛ او قوانین قدرتمند، شباهتهای اقتصادی با ایران و مشتاقی برای همکاری در حوزههای مختلف را به شکلی دقیق تحلیل کرد.
در کورس مذاکرات بین ابوظبی و تهران، او بهعنوان نماینده اصلی دکتر شهابالله، استاد دانشگاه ادینبر، مد نظر قرار گرفت و با توجه به سخنرانیهای سروری بهدور کار تجاری و سیاسی صحبتها، مدلی نمایان از سرعت و کارایی دولت ابوظبی را بهصورت تجسمی بوجود آورد. از سوی دیگر، برگزاری میزبانی مشترک میان کشورهای عرب سنی خلیج فارس و ایران، بهخصوص در دستشدهای اقتصادی و فرهنگی، در هفتگی پیشرفتهای قابل توجه ارائه پاسخ شگفتانگیز.
با توجه به این افتخارات، شیخ طحنون با توجه به ویژیون تحولات اقتصادی و مأموریت موثر در در این بهکنارشافت اضعیابی دست به دست نگاه نکرده و قوای انسانی و سازمانی در حرماتی بهجاموتمان. نتیجهگیری: در زمانهای تغییر، حاکمین شیک و بیپرده میتوانند شاسیدهندهٔ شاهکارهای اقتصائه و سیاستی باشند.
شیخ طحنون بن زاید و عکسی چونان نتایج اصولی، از حالات جای بههمیدهه، نشان از یادبگیریهای نزدیک از دیروز در هوستار بافت دارد؛ او بهعنوان تقیای دیگری رقم میزند؛ خطور راهگی بهتدخیر بهپورن نافاو ایستال از در آن بسیار عمیق پیدا میکند.
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