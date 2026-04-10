شیخ نعیم قاسم: مقاومت تا آخرین نفس ادامه دارد و پیروزی نزدیک است

دبیرکل حزب الله لبنان در پیامی به مردم لبنان، بر ادامه مقاومت تا آزادی کامل خاک لبنان تاکید کرد و شکست‌های دشمن صهیونیستی را نشانه‌ای از پیروزی نزدیک دانست. وی بر اهمیت وحدت ملی و ایستادگی در برابر تجاوزات تاکید کرد.

شیخ نعیم قاسم ، دبیرکل حزب الله لبنان ، در پیامی به مردم صبور و فداکار لبنان ، شهادت هم‌وطنان را تسلیت گفت. وی با اشاره به ناتوانی دشمن صهیونیستی در مقابله با مقاومت ، تاکید کرد که این دشمن در میدان نبرد شکست خورده و نتوانسته است به اهداف خود برسد. شیخ قاسم با اشاره به تغییر مداوم اهداف دشمن، از جمله تلاش برای رسیدن به رود لیطانی و پیشروی محدود، تصریح کرد که مقاومت با تاکتیک‌های خود و توانمندی‌های دفاعی، دشمن را غافلگیر کرده است.

وی همچنین تاکید کرد که حزب‌الله بازگشت به وضعیت سابق را نمی‌پذیرد و از مسئولان لبنانی خواست تا از امتیازدهی‌های مجانی به دشمن خودداری کنند، زیرا دشمن با جنایت‌های خونین در بیروت، ضاحیه، جنوب، البقاع، جبل لبنان و سایر مناطق، غیرنظامیان را هدف قرار داده است. شیخ قاسم افزود: رژیم اشغالگر در تمام تجاوزات خود در جلوگیری از شلیک موشک‌ها و پهپادها به سمت شهرک‌هایش شکست خورده است. جمع‌آوری ۱۰۰ هزار سرباز توسط دشمن صهیونیستی هیچ کمکی به اشغال نخواهد کرد و این سربازان به جای پیروزی، به اجساد تبدیل خواهند شد. وی با اشاره به ۴۰ روز گذشته که دشمن با شکست‌های پیاپی مواجه شده و شهرک‌هایش در ترس و وحشت به سر می‌برند و مقاماتش هر روز تهدیداتی بی اثر را تکرار می‌کنند، تأکید کرد: ملت لبنان مقاوم‌تر از آن چیزی است که دشمن تصور می‌کند. رزمندگان در جبهه‌ها سدی استوار هستند که رویاهای صهیونیست‌ها را در هم شکسته‌اند. مقاومت تا آخرین نفس ادامه خواهد داشت و جوانان برای حضور در میدان نبرد با یکدیگر رقابت می‌کنند. ما به عنوان دولت، ارتش، ملت و مقاومت از کشور خود محافظت می‌کنیم و اشغالگران را بیرون خواهیم راند. تهدیدات و سلاح‌های آن‌ها ما را نمی‌ترساند. ما صاحبان این سرزمین هستیم و با ایمان، اراده و قدرت خود مانع تحقق اهداف آن‌ها خواهیم شد.\شیخ نعیم قاسم در این پیام بر اهمیت وحدت ملی و مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. وی با اشاره به ایستادگی مردم لبنان در برابر حملات دشمن، این ایستادگی را عامل اصلی شکست نقشه‌های اشغالگرانه صهیونیست‌ها دانست. دبیرکل حزب‌الله لبنان، با ستایش از فداکاری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان مقاومت، بر عزم راسخ این جنبش برای ادامه مبارزه تا آزادی کامل خاک لبنان تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به نقش حمایتی مردم لبنان از مقاومت، بر اهمیت این حمایت‌ها در تقویت جبهه مقاومت تاکید کرد. شیخ قاسم با بیان اینکه مقاومت لبنان توانسته است معادله بازدارندگی را در برابر دشمن صهیونیستی برقرار کند، این موضوع را عاملی مهم در جلوگیری از گسترش تجاوزات و حفظ امنیت لبنان دانست. در ادامه پیام، شیخ قاسم به نقشه‌های دشمن برای تفرقه‌افکنی در میان مردم لبنان اشاره کرد و از مردم خواست تا با هوشیاری و حفظ وحدت ملی، مانع از تحقق این نقشه‌ها شوند. وی با تأکید بر اینکه مقاومت لبنان نماینده اراده و خواست مردم این کشور است، بر عزم راسخ حزب‌الله برای دفاع از حاکمیت و استقلال لبنان تاکید کرد.\دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پایان پیام خود، با تقدیر از صبر و استقامت مردم لبنان در برابر مشکلات و چالش‌های ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی، بر لزوم ادامه مقاومت تا تحقق پیروزی نهایی تاکید کرد. وی با اشاره به پیروزی‌های مقاومت در میدان نبرد، این پیروزی‌ها را نویدبخش آینده‌ای روشن برای لبنان دانست. شیخ قاسم با دعوت از مردم لبنان برای حفظ وحدت و همبستگی ملی، بر نقش مهم آن‌ها در تعیین سرنوشت کشورشان تأکید کرد. وی با تأکید بر اینکه مقاومت لبنان با اتکا به ایمان، اراده و قدرت مردم این کشور، به راه خود ادامه خواهد داد، ابراز امیدواری کرد که لبنان در آینده‌ای نزدیک، شاهد آزادی، استقلال و پیشرفت باشد





