دولت ترامپ در پی انتصاب شیام سانکار، مدیر ارشد فناوری پالانتیر، به‌عنوان رئیس جدید آژانس امنیت سایبری آمریکا است؛ این اقدام پس از بیش از یک سال فعالیت CISA بدون رئیس تأییدشده سنا صورت می‌گیرد.

دولت آمریکا در جستجوی نامزد مناسبی برای رهبری آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های ملی ( CISA ) است و نام شیام سانکار ، مدیر ارشد فناوری شرکت پالانتیر ، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مطرح شده است.

باتوجه به این‌که این آژانس فدرال به‌مدت بیش از یک سال بدون رئیس تاییدشده توسط سنا فعالیت می‌کند، انتصاب یک فرد با تجربه و شناخت عمیق از فناوری‌های پیشرفته می‌تواند به‌منظور تثبیت رهبری، رفع خلأهای مدیریتی و تقویت توان دفاعی دیجیتال کشور مفید باشد. سانکار بیش از دو دهه سابقه کاری در پالانتیر دارد؛ شرکتی که به‌خاطر نقش کلیدی‌اش در تحلیل داده‌های بزرگ، امنیت سایبری و پشتیبانی از عملیات نظامی شناخته می‌شود.

در طول دوره فعالیت خود، وی به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی توسعه فناوری‌های دفاعی‑اطلاعاتی در پالانتیر شناخته شده و تجربه گسترده‌ای در زمینهٔ ترکیب هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تجزیه‌وتحلیل داده‌های میدانی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک به‌دست آورده است





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