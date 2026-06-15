شگفتی در گروه E جام جهانی ۲۰۲۶: ساحل عاج اکوادور را شکست داد و آلمان کوراسائو را درهم کوبید

خلاصه‌ای از دو دیدار گروه E جام جهانی ۲۰۲۶: پیروزی دیرهنگام ساحل عاج برابر اکوادور با گل آماد دیالو و برتری پرگل آلمان مقابل کوراسائو با نتیجه ۷-۱.

تیم ملی ساحل عاج در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با گل دیرهنگام آماد دیالو، اکوادور را یک بر صفر شکست داد و با کسب سه امتیاز در رتبه دوم گروه E قرار گرفت.

این دیدار شامگاه یکشنبه در شهر فیلادلفیا برگزار شد و دو تیم اکوادور و ساحل عاج رقابت‌های خود در گروه E را آغاز کردند؛ گروهی که آلمان و کوراسائو نیز در آن حضور دارند. ساعاتی پیش از این مسابقه، آلمان با پیروزی ۷ بر ۱ برابر کوراسائو در صدر جدول قرار گرفته بود.

بازی از ابتدا متعادل و نزدیک دنبال شد و دو تیم در بیشتر دقایق مسابقه به طور تقریبا برابر مالکیت توپ و کنترل میدان را در اختیار داشتند. اکوادور که پیش از آغاز مسابقات در رتبه بیست‌وسوم رده‌بندی فیفا قرار داشت، در نیمه نخست چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفت و دست‌کم دو بار تیر دروازه ساحل عاج را به لرزه درآورد، اما نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند.

در سوی مقابل، ساحل عاج نیز در نیمه دوم یک بار تیر دروازه اکوادور را هدف قرار داد تا نشان دهد برای کسب هر سه امتیاز به میدان آمده است. در حالی که مسابقه به نظر می‌رسید با تساوی بدون گل به پایان برسد، تعویض طلایی ساحل عاج نتیجه بازی را تغییر داد.

آماد دیالو، ستاره جوان منچستریونایتد که در دقیقه ۵۶ وارد زمین شده بود، در دقیقه ۹۰ موفق شد گل برتری تیمش را به ثمر برساند و سه امتیاز ارزشمند را برای نماینده آفریقا به ارمغان بیاورد. با این پیروزی، ساحل عاج که در رده سی‌وسوم رنکینگ فیفا قرار دارد، با سه امتیاز پس از آلمان در جایگاه دوم گروه E ایستاد.

اکوادور نیز با وجود نمایش قابل قبول و خلق چند موقعیت خطرناک، نخستین مسابقه خود را بدون امتیاز به پایان رساند. در دیگر دیدار گروه E، آلمان در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی پرگل ۷ بر ۱ برابر کوراسائو از یک شگفتی بزرگ جلوگیری کرد، اما برای دقایقی کوتاه، تیم کوچک کارائیبی رویای میلیون‌ها نفر را زنده کرد. وقتی توپ به تور دروازه آلمان چسبید، نیمکت کوراسائو از خوشحالی منفجر شد.

لیوانو کومننشیا گل تساوی را مقابل آلمان به ثمر رسانده بود و کشوری با حدود ۱۵۸ هزار نفر جمعیت، که بیشتر بازیکنانش در هلند متولد شده‌اند، لحظه‌ای تاریخی را جشن می‌گرفت؛ لحظه‌ای که سال‌ها در انتظارش بودند. اما واقعیت خیلی زود خود را نشان داد. تیم یولیان ناگلزمان در نهایت با هفت گل پاسخ داد و به راحتی از خطر شرمساری‌ای که می‌توانست حتی از حذف‌های مرحله گروهی دو جام جهانی گذشته هم سنگین‌تر باشد، گریخت.

آلمان به احتمال زیاد این بار به مرحله حذفی خواهد رسید و حتی می‌توانست با گل‌های بیشتری این موضوع را قطعی‌تر کند. ناگلزمان از این موضوع رضایت خواهد داشت که تهدیدهای تیمش از نقاط مختلف زمین شکل گرفت و شش گلزن متفاوت این مسئله را نشان دادند. با این حال، آزمون‌های سخت‌تری در هفته‌های آینده در انتظار مانشافت خواهد بود.

کای هاورتس که گل دوم خود را در پایان مسابقه به ثمر رساند، امیدوار است در مراحل بعدی نیز همین‌قدر موثر ظاهر شود. با وجود برتری قاطع آلمان، توجه‌ها تا حد زیادی معطوف به کوراسائو باقی ماند. هفت هزار هوادار موج آبی این تیم در تمام طول مسابقه با شور و شوق از تیم خود حمایت کردند و در پایان نیز با تشویق ایستاده بازیکنان را بدرقه کردند؛ تشویقی که حتی بسیاری از هواداران آلمان نیز به آن پیوستند.

در سوی دیگر، دیک ادووکات، سرمربی ۷۸ ساله کوراسائو و مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی، لحظاتی پیش از آغاز مسابقه اشک‌هایش را پاک می‌کرد. او پس از مسابقه گفت: احساسات بر من غلبه کرد و سعی کردم آن را پنهان کنم، اما نشد. این لحظه‌ای باورنکردنی برای کشور ما بود. در مقایسه با آلمان و دیگر رقبایمان، ما فقط یک شهر کوچک هستیم.

ادووکات تیمش را برای ارائه فوتبالی جسورانه آماده کرده بود، اما کوراسائو خیلی زود با گل فلیکس نمچا عقب افتاد. این گل پس از یک پاس هوشمندانه فلوریان ویرتس به ثمر رسید. با این حال، کوراسائو به تدریج وارد جریان بازی شد. تاهیث چونگ با حرکات تکنیکی خود فضاهای خوبی ایجاد می‌کرد و در یکی از حملات، نیکو شلوتربک نتوانست به طور کامل توپ را دفع کند.

یورگن لوکادیا روی توپ برگشتی شوت زد که دفع شد، اما کومننشیا در ریباند فرصت را از دست نداد و با ضربه‌ای که پس از برخوردی جزئی تغییر مسیر داد، مانوئل نویر را مغلوب کرد. بازیکنان کوراسائو پس از گل تساوی بلافاصله حملات خود را از سر گرفتند. آن‌ها سرشار از انرژی و اعتمادبه‌نفس بودند، اما جریان بازی با وقفه سه دقیقه‌ای برای نوشیدن آب متوقف شد؛ وقفه‌ای که با وجود دمای حدود ۲۲ درجه سانتی‌گرادی ورزشگاه همچنان اجرا شد. در این فاصله، گروه موسیقی ماریاچی برای تماشاگران اجرا کرد





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