شک به فروش ارزان کشتی شهراز به شرکت آلوی شمخانی

پایگاه رویداد۲۴ فروش کشتی شهراز به قیمت زیر ۶ میلیون دلار به شرکت آدمیرال متعلق به فرزندان علی شمخانی را زیر سوال برد و خواستار شفافیت شد.

پایگاه خبری رویداد۲۴ در گزارشی منتشر شده در دوشنبه ۲۵ آبان، واگذاری مشکوک دارایی‌های شرکت کشتیرانی ایران را تحت سوال برد. بر اساس این گزارش، کشتی کانتینری شهراز با قیمتی کمتر از ۶ میلیون دلار به شرکت آدمیرال فروخته شده است. این شرکت متعلق به فرزندان علی شمخانی ، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی است.

فروش ارزان کشتی خسارت‌دیده به شرکت آلوی شمخانی

شرکت آدمیرال پس از خرید کشتی شهراز، آن را تعمیر و بازسازی کرد و به چرخه فعالیت تجاری بازگرداند. این اتفاق در حالی رخ داد که کشتی شهراز در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ در تنگه سنگاپور به گل نشست و بدنه آن آسیب دید. رویداد۲۴ این فروش را ثمن بخس توصیف کرد.

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بر اساس اطلاعات این رسانه، ارزش ضایعات قابل بازیافت کشتی ممکن است از قیمت فروش آن بیشتر بوده باشد. شرکت کشتیرانی ایران هزینه‌های نجات و نگهداری را تقبل کرده اما گزارش جامعی از بیمه به سهام‌داران داده نشده است.

پرسش‌های جدی درباره انتخاب خریدار و قیمت‌گذاری

این پایگاه خبری شیوه انتخاب خریدار نهایی را فاقد شفافیت دانست. رویداد۲۴ پرسید آیا فروش از طریق مزایده عمومی انجام شده یا مذاکره مستقیم با شرکت آلوی شمخانی صورت گرفت. سوال اصلی این است که چرا شرکت کشتیرانی خود اقدام به تعمیر و بهره‌برداری مجدد نکرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بررسی‌های فنی و اقتصادی پیش از فروش یا توسط خود شرکت یا با نظارت نهادهای ناظر انجام نشده است. این رسانه خواستار انتشار صورت‌جلسات مدیران وقت برای روشن شدن دلایل واگذاری شد.

جریان‌سازی پول از نفت روسیه و دور زدن تحریم‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد حسین شمخانی با استفاده از گذرنامه دومینیکا با نام هوگو هایک، فعالیت‌های کشتیرانی گسترده‌ای داشته است. دولت ایالات متحده در ۲۳ تیر اعلام کرد شبکه مدیریت شده توسط شمخانی در دور زدن تحریم‌ها فعال است. این شبکه به حمل‌ونقل کانتینری و تجارت جهانی کالا نیز ورود کرده است.

گزارگری‌ها نشان می‌دهد حسین شمخانی پس از خرید کشتی با وام دولتی ایران، به جابه‌جایی نفت روسیه پرداخت. او انحصار فروش نفت ایران در امارات را نیز مدت‌ها در اختیار داشت. این اقدامات زمینه‌ساز جریان‌سازی مالی برای شرکت آدمیرال شد.

تکمیل سبد دارویی با ارز ترجیحی و ناترازی بودجه

در حوزه سلامت، خبرگزاری ایلنا در تاریخ دوشنبه ۲۵ آبان به نقل از نجف‌آبادی گزارش داد. با وجود اختصاص سه میلیارد دلار ارز ترجیحی، کسری ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلاری وجود دارد. این کسری از منابع مردم باید تامین شود.

نجف‌آبادی اعلام کرد واردات بخشی از داروها با ارز آزاد، قیمت‌ها را افزایش داده است. برخی افراد داروی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را پس می‌دهند. بیماران خاص به دلیل هزینه‌های درمان با مشکل مواجه‌اند.

بیش از ۹۰ درصد شکل‌های دارویی در ایران تولید می‌شود. بیش از نیمی از مواد اولیه نیز در داخل ساخته می‌شود. این در حالی است که تامین هزینه‌های درمان در مناطق جنوبی شهر دشوار است.