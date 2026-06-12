شکیرا با ترانهٔ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ به رکوردهای تاریخی می‌رسد؛ ارتان داور سومالیایی به دلیل مسائل مهاجرتی از قضاوت در این مسابقات منع می‌شود؛ تیم ملی فوتبال ایران با مشکلات ورود به ایالات متحده مواجه است و تصمیمات جدیدی در لیگ‌های آسیایی اتخاذ می‌شود.

شکیرا ، ستارهٔ پاپ کلمبیایی، بار دیگر به جهان فوتبال پیوندی تازه افزود. ترانهٔ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با نام دای دای که او به همراه برنا بوی اجرا کرد، تنها دو هفته پس از انتشار به بیش از صد میلیون بازدید رسید و به سرعت تبدیل به نمادی از شور و حال مسابقات شد.

شکیرا که پیشینهٔ حضور در چهار دورهٔ جام جهانی دارد، امروز به موفق‌ترین هنرمند تاریخ این رقابت‌ها بدل شد. او دربارهٔ ارتباط عمیقش با فوتبال گفت میان من و فوتبال پیوندی وجود دارد که انگار هیچ‌وقت از بین نمی‌رود و این احساس را در هر آهنگش به تصویر می‌کشد. اولین حضور او در مسابقات جهانی در آلمان ۲۰۰۶ بود که نسخهٔ ویژه‌ای از آهنگ هیپس دونت لای را پیش از فینال بین ایتالیا و فرانسه اجرایی کرد.

سپس در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی با ترک وکا واكا (این تایم فور آفریقا) به نماد ملی تبدیل شد؛ موزیک‌ویدیویی که بیش از چهار و نیم میلیارد بازدید دارد و در فهرست پربازدیدترین ویدیوهای موسیقی جهان قرار می‌گیرد. در برزیل ۲۰۱۴ نیز با آهنگ لا لا لا (برزیل ۲۰۱۴) حضور یافت و بیش از یک میلیارد و سه صد میلیون بازدید جمع کرد.

در جام جهانی ۲۰۲۶، علاوه بر سرود رسمی، شکیرا قرار است در نیمهٔ نهایی مسابقات که در نوزده ژوئیه برگزار می‌شود، همراه با مدونا و گروه کره‌ای بی‌تی‌اس بر صحنه ظاهر شود. وی دربارهٔ این دوره از جام جهانی که به میزبانی مشترک ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود ابراز امیدواری کرد که این مسابقات بیش از هر چیز فرصتی برای نزدیک کردن مردم در شرایط حساس اجتماعی و سیاسی امروز باشد.

او پیام ترانهٔ جدیدش را برای کودکانی که به آن‌ها گفته می‌شود رویاهایشان بیش از حد بزرگ است، بیان کرد و تأکید کرد هر قهرمانی روزی کودکی بوده که با سختی‌ها روبه‌رو شد اما به دلیل ایمان دیگران، تسلیم نشد. در سوی دیگر، خبر از اختلال در حضور داور سومالیایی ارتان، برترین داور فوتبال آفریقا در سال ۲۰۲۵، شد.

او که می‌خواست به عنوان اولین داور سومالیایی در جام جهانی داوری کند، پس از بازگشت به سومالی از اجازهٔ حضور در مسابقات محروم شد؛ فیفا اعلام کرد که در فرآیندهای مهاجرتی نقش ندارد و دولت سومالی نیز با ابراز تاسف از این تصمیم گفت تلاش‌های دیپلماتیک بی‌نتیجه مانده است. این وقایع در آستانهٔ جام جهانی ۲۰۲۶ نگرانی‌هایی را دربارهٔ محدودیت‌های ورود به ایالات متحده برای برخی افراد ایجاد کرده است.

رادنی اسکات کمیسر گمرک و حفاظت مرزی آمریکا نیز تأکید کرد که قوانین مهاجرتی برای همهٔ افراد یکسان است و اگر واجد شرایط نباشید حتی برای داوری هم اجازهٔ ورود نخواهید داشت. در زمینهٔ فوتبال آسیایی، استقلال و تراکتور به لیگ نخبگان آسیا می‌پیوندند و گل‌گهر به عنوان نمایندهٔ ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور می‌یابد.

سپاهان که در پایان فصل در ردهٔ سوم جدول قرار گرفت، نتوانست مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران را دریافت کند و از مسابقات آسیایی بازماند. سرنوشت سهمیهٔ آسیایی همچنان در کمیتهٔ استیناف بسته است و در صورت عدم رضایت به گل‌گهر، مسابقات سه‌جانبه میان گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس برای تعیین نمایندهٔ نهایی برگزار خواهد شد.

در زمینهٔ تنیس، ستارهٔ چهارچهل سالهٔ مسابقات کوئینز لندن، ویلیامز، همراه با ویکتوریا مبوکو در بخش دو نفره به میدان رفت و با پیروزی‌های ۷‑۶ و ۶‑۲ حریفان خود را شکست داد. این بازیکن هفت دورهٔ ویمبلدون نشان داد که هنوز می‌تواند با سرویس‌های سرعتی نزدیک به یکصد و نودکیلومتر بر ساعت تماشاگران را مجذوب کند. در مقابل، تیم ملی فوتبال ایران با مشکلاتی در برنامهٔ سفر به ایالات متحده مواجه شد.

دو مسابقهٔ تدارکاتی که در هفته‌های اخیر برنامه‌ریزی شده بود، یکی با پورتوریکو دیگر با لس آنجلس به دلیل تغییر مکان تیم ملی از آمریکا به مکزیک لغو شد. مقامات فدراسیون فوتبال ایران در تلاش برای برگزاری ملاقات تمرینی با یکی از باشگاه‌های مکزیکی هستند اما هنوز توافق حاصل نشده است.

سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک پیش‌تر اشاره کرده بود که تیم باید در همان روز مسابقه وارد آمریکا شود و همان روز آنجا را ترک کند؛ اظهاراتی که یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا رد کرد و گفت این ادعا نادرست است؛ تیم یک روز پیش از مسابقه می‌تواند وارد ایالات متحده شود. همچنین سفیر در تیخوانا بیان کرد که ویزاهای صادرشده برای تیم محدودیتی برای اقامت شبانه ندارند.

امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، افزود که تیم ملی بر پایهٔ برنامهٔ فیفا با پرواز چارتر به آمریکا می‌رود و یک روز پیش از بازی مقابل نیوزیلند به محل می‌رسد و در دو بازی بعد، دو روز پیش از مسابقات حضور خواهد یافت





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